Με μετρημένες αλλαγές, καθαρό πλάνο και τον αέρα μιας σεζόν που τον βρίσκει κυρίαρχο στα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ πάει στο Χαριλάου για ακόμη μία δύσκολη, αλλά γνώριμη πρόκληση.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο γειτονικό Χαριλάου χωρίς άγχος, αλλά με αυτοπεποίθηση. Πηγαίνει όπως παίζει φέτος: οργανωμένος, ώριμος και αποφασισμένος. Και αυτό, απέναντι στον Άρη, δεν είναι ποτέ μικρό πράγμα. Ειδικά μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει λόγο να ανατρέψει όσα λειτουργούν. Ο «Δικέφαλος» φέτος έχει μάθει να μην χάνει στα ντέρμπι. Και κυρίως, έχει μάθει να τα «διαβάζει». Οι απουσίες είναι δεδομένες – ο Δημήτρης Χατσίδης τραυματίστηκε στη Λεωφόρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Λούκα Ιβανούσετς ακολούθησαν θεραπεία – όμως δεν αλλάζουν τη βασική φιλοσοφία.

Στα πρώτα οκτώ ντέρμπι της φετινής σεζόν, ο ΠΑΟΚ μετρά έξι νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ένα από τα καλύτερα ρεκόρ της ιστορίας του σε αντίστοιχο διάστημα. Και μάλιστα με νίκες σε έδρες που παραδοσιακά «δεν συγχωρούν»: Καραϊσκάκης, Λεωφόρος, Νέα Φιλαδέλφεια. Σε όλες, χωρίς να δεχθεί γκολ. Αντίθετα, την σεζόν 2023-24 στο ίδιο σημείο της χρονιάς, ο απολογισμός ήταν τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες!

Το αποψινό ντέρμπι αποτελεί μία ακόμη πρόκληση. Μπροστά, η επιστροφή του Γιώργος Γιακουμάκης είναι αυτονόητη. Όχι μόνο γιατί έχει φτάσει τα 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά γιατί ο τρόπος που τα πετυχαίνει έχει αλλάξει τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλώς ο φορ που θα «βάλει το γκολ του». Είναι ο παίκτης που πιέζει άμυνες, που ανοίγει χώρους, που τραβά πάνω του στόπερ και πλάνο.

Στα τελευταία 558 λεπτά συμμετοχής του, έχει πετύχει 9 γκολ. Ένα κάθε 62 λεπτά. Αριθμοί που εντυπωσιάζουν και επιβεβαιώνουν στην πράξη το έντονο αποτύπωμά του στην ομάδα. Ο Γιακουμάκης είναι παίκτης που όταν σκοράρει, συνήθως κρίνει αποτέλεσμα. Και όταν δεν σκοράρει, κάνει τους άλλους να παίζουν καλύτερα.

Στη μεσαία γραμμή, όλα δείχνουν πως ο Χρήστος Ζαφείρης θα πάρει φανέλα βασικού, είτε δίπλα στον Μεϊτέ είτε σε ρόλο πιο προωθημένο αντί του Πέλκα. Μία πιθανή τρίτη παρέμβαση αφορά το κέντρο της άμυνας, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να διεκδικεί θέση δίπλα στον Μιχαηλίδη. Στα άκρα, οι ισορροπίες δεν αλλάζουν. Κένι και Ζίβκοβιτς δεξιά, Μπάμπα και Τάισον αριστερά και κάτω από τα δοκάρια, ο Τσιφτσής.

Ασπρόμαυρη κυριαρχία

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κουβαλώντας μαζί του και μια συνολική εικόνα κυριαρχίας σε όλο το ποδοσφαιρικό του οικοσύστημα. Γιατί το Άρης – ΠΑΟΚ της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League δε θα είναι το μοναδικό «clasico» της πόλης αυτές τις ημέρες.

Οι δύο «αιώνιοι» συναντήθηκαν και στα τρία πρωταθλήματα υποδομών. Και εκεί, η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Η Κ19 του ΠΑΟΚ πέρασε με 0-3 από το Δημοτικό Γήπεδο Φιλύρου, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της, ενώ η Κ17 του «Δικεφάλου» επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 στο αθλητικό κέντρο Λώλας.

Η σειρά των ντέρμπι για τους «μικρούς» ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι (14:00), με την Κ15 του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα του Άρη. Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, με διαφορά έξι βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό.