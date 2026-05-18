Τελικός Κυπέλλου Γυναικών: Με κόσμο οι δυο ομάδες, πληρώνουν Αστέρας και ΠΑΟΚ για VAR
Την ερχόμενη Κυριακή (24/5) θα φιλοξενηθεί στο Αγρίνιο ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ και παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από πλευράς ΕΠΟ για τα εισιτήρια οι αποφάσεις έχουν ληφθεί.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, αμφότεροι φιναλίστ αναμένεται να λάβουν από περίπου 1.300 εισιτήρια για το μεγάλο ματς που θα γίνει στο γήπεδο του Παναιτωλικό. Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί από πλευράς Ομοσπονδίας είναι ο τρόπος διάθεσης τους, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.
Από εκεί και πέρα τις προηγούμενες ημέρες «κλείδωσε» πως ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί με χρήση VAR. To αξιοσημείωτο είναι πως η ΕΠΟ έδωσε την επιλογή στις δυο ομάδες να γίνει ο τελικός με αυτήν την τεχνολογία εφόσον κάλυπταν τα έξοδα κι εκείνες το αποδέχτηκαν.
Θυμίζουμε μεγάλος αγώνας των πρωταθλητριών με την 3η ομάδας της Α' Εθνικής Γυναικών θα κάνει σέντρα στις 17:30.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.