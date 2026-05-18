Ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ θα γίνει παρουσία φιλάθλων των δυο ομάδων και με χρήση VAR, πληρωμένο από τις δυο ομάδες.

Την ερχόμενη Κυριακή (24/5) θα φιλοξενηθεί στο Αγρίνιο ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ και παρόλο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από πλευράς ΕΠΟ για τα εισιτήρια οι αποφάσεις έχουν ληφθεί.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, αμφότεροι φιναλίστ αναμένεται να λάβουν από περίπου 1.300 εισιτήρια για το μεγάλο ματς που θα γίνει στο γήπεδο του Παναιτωλικό. Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί από πλευράς Ομοσπονδίας είναι ο τρόπος διάθεσης τους, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.

Από εκεί και πέρα τις προηγούμενες ημέρες «κλείδωσε» πως ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί με χρήση VAR. To αξιοσημείωτο είναι πως η ΕΠΟ έδωσε την επιλογή στις δυο ομάδες να γίνει ο τελικός με αυτήν την τεχνολογία εφόσον κάλυπταν τα έξοδα κι εκείνες το αποδέχτηκαν.

Θυμίζουμε μεγάλος αγώνας των πρωταθλητριών με την 3η ομάδας της Α' Εθνικής Γυναικών θα κάνει σέντρα στις 17:30.