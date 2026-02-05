Το φετινό 6-1-1 στα ντέρμπι δεν είναι σύμπτωση, αλλά η πιο καθαρή απόδειξη ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει ταυτότητα και προοπτική τίτλων. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει.

Υπήρχε μια εποχή που κάθε «διπλό» του ΠΑΟΚ στην Αθήνα έμοιαζε με αποστολή επιβίωσης. Σήμερα, η ομαδάρα του Λουτσέσκου μπαίνει στα ίδια γήπεδα με άλλο βλέμμα και βγαίνει με την ίδια σιγουριά έχοντας πάρει αυτό που θέλει.

Δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη σε ντέρμπι. Ήταν άλλη μία απόδειξη ότι ο «Δικέφαλος» έχει αλλάξει επίπεδο.

Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει φέτος τα ντέρμπι επειδή του χαμογελάει η συγκυρία. Τα κερδίζει επειδή τα παίζει καλύτερα απ’ όλους.

Ο απολογισμός μέχρι τώρα, αυτό το 6-1-1 του ΠΑΟΚ στα φετινά ντέρμπι δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Είναι ο καθρέφτης μιας ομάδας που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο της επετειακής της χρονιάς και –κυρίως– μιας ομάδας που μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ να διεκδικήσει τα πάντα.

Ο ΠΑΟΚ του 2026 δεν είναι απλώς αποτελεσματικός. Είναι πιο ομάδα ακόμη κι από εκείνη που κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα και το νταμπλ το 2019. Τότε είχε ορμή, ένστικτο και μέταλλο. Σήμερα έχει όλα αυτά και έλεγχο, βάθος, πλάνο, ωριμότητα.

Η μοναδική ομάδα που τον κέρδισε φέτος είναι ο Παναθηναϊκός, σε ένα ντέρμπι που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη. Ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει σε 2-1 και έχασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τραυματισμό σε κομβικό σημείο του αγώνα. Δεν αποτελεί άλλοθι. Αποτελεί την πραγματικότητα.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα του «Δικεφάλου» στο χορτάρι απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, σε οποιοδήποτε γήπεδο, είναι αποκαλυπτική. Στον χθεσινό ημιτελικό στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν «το ματς της χρονιάς» τους με μόλις 5 τελικές και xGoals 0,17. Οι δύο μοναδικές τους στιγμές ήρθαν από ένα βολέ του Λαφόν προς τον Τεττέη και μία σχεδόν απονενοημένη γυριστή κεφαλιά του νεαρού επιθετικού. Τίποτα άλλο.

Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ είχε 10 τελικές, 4 στην εστία, 3 μεγάλες ευκαιρίες (έναντι μηδενός του αντιπάλου). Και αν πάμε λίγο πίσω, στον προημιτελικό του «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη του καθαρή ευκαιρία… στις καθυστερήσεις, με το σκορ ήδη στο 0-2.

Αυτή είναι η φετινή κανονικότητα του ΠΑΟΚ.

Νίκες χωρίς να δέχεται γκολ σε Νέα Φιλαδέλφεια (0-2 με την ΑΕΚ), στο Καραϊσκάκη (0-2 τον Ολυμπιακό) και στη Λεωφόρο (0-1) τον Παναθηναϊκό). Έδρες που κάποτε έμοιαζαν με δρόμο στρωμένο από αγκάθια και κάθε διπλό είχε χαρακτήρα άθλου.

Σήμερα, αυτό δεν ισχύει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος το έθεσε ξεκάθαρα στη συνέντευξη Τύπου, σε μια εβδομάδα βαρύτατη για όλους, μετά την τραγωδία στη Ρουμανία:

«Αυτή είναι η ευθύνη μας. Το χρέος μας. Να μπαίνουμε στο γήπεδο ενωμένοι και να δίνουμε τα πάντα για τη νίκη… Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, χάρη στον ιδιοκτήτη του, έχει μεγαλώσει, έχει γίνει μια από τις κραταιές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Και κάπου εδώ, οι αριθμοί απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που φαίνεται στο γήπεδο.

Οι επιδόσεις του ΠΑΟΚ στα φετινά ντέρμπι

Διοργάνωση Αγώνας Σκορ Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 Πρωτάθλημα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2 Πρωτάθλημα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 Κύπελλο Άρης – ΠΑΟΚ 1-1 Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ – Άρης 3-1 Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 Κύπελλο Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ 0-2 Κύπελλο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1

Σύνολο