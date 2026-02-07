Ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο στο ντέρμπι με τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ λύγισε τον Πανσερραϊκό.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την πορεία του για την κατάκτηση του πρταθλήματος Κ19.

Ο Δικέφαλος για την 20ή αγωνιστική επικράτησε εκτός έδρας 3-0 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσερραϊκό στο γήπεδό του με 2-1. Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη είναι στο +8 από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό που παίζουν μεταξύ τους.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 13' με αυτογκόλ παίκτη του Άρη, έπειτα από κεφαλιά του Τσιότα σε εκτέλεση κόρνερ του Ελευθεριάδη. Στο 63' ο Τουρσουνίδης με κεφαλιά, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και σέντρα του Ντούνγκα, έκανε το 0-2, ενώ στο 70' ο Παπαδημητρίου με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας (74' Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ελευθεριάδης, Γκιόκα (74' Παπαδόπουλος), Τουρσουνίδης, Αρετής (86' Κάνιος), Παπαδημητρίου (80' Γραββάνης), Στύλος (80' Κρομμύδας).

Η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου προηγήθηκε 1-0 του Πανσερραϊκού έπειτα από σουτ του Τσαραμανίδη σε φάουλ του Παλαιολόγου. Το 0-2 έγινε στο 51' με τον Βλιώρα, έπειτα από ασίστ του Πόριαζη. Ο Πανσερραϊκός μείωσε στο 77' με γκολ του Μαύρου μετά από εκτέλεση κόρνερ

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Γεωργίου (89' Καππάτος) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (89' Λούπας) Χριστακόπουλος, Παλαιολόγου, Τζαμαλής (70' Κούπερ) Πόριαζης (63' Σαμουργασίδης), Βλιώρας (70' Θωμάκος).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου, 2026

Aστέρας Aktor - Βόλος 1-0

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 1-2

Άρης - ΠΑΟΚ 0-3

Κηφισιά - Ατρόμητος 15:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15:30

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, 2026

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 11:30

Η βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ 40

2. Παναθηναϊκός 32

3. Ολυμπιακός 32

4. Ατρόμητος 28

5. ΑΕΚ 28

6. Αστέρας Aktor 27

7. Άρης 26

8. Παναιτωλικός 21

9. Βόλος 18

10. ΟΦΗ 13

11. Λεβαδειακός 10

12. Πανσερραϊκός 9

13. Κηφισιά 7

14. ΑΕΛ Novibet 6