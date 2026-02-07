Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 στον Ρέντη τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στο κυνήγι του ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι Κ19 με τον Ολυμπιακό.

Οι πράσινοι επικράτησαν 2-0 των Πειραιωτών στον Ρέντη και μείωσαν την απόσταση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα νίκησε 3-0 εκτός έδρας τον Άρη, στους πέντε βαθμούς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με μία πολύ ώριμη εμφάνιση η Κ19 του Παναθηναϊκού κυριάρχησε επί του Ολυμπιακού, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας! Με αυτή τη νίκη το Τριφύλλι παρέμεινε ζωντανό στο κυνήγι της πρώτης θέσης, αφήνοντας πιο πίσω τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Παναθηναϊκό όσο περνάει η ώρα να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 17’ ο Ζέκα έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει μόλις αουτ. Έντεκα λεπτά αργότερα, ο Ιωάννου έκανε υπέροχη κάθετη πάσα, με τον Νεμπή να ανατρέπεται και να κερδίζει το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νεμπής και σκόραρε για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι και 12η φορά συνολικά εφέτος στη Super League Κ19.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, το υπέροχο ψαλιδάκι του Σώκου μετά το κόρνερ του Ζέκα πέρασε μόλις άουτ. Στο 60’ οι Πράσινοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα. Ο Νεμπής έκανε ωραία ενέργεια, γύρισε στο πέναλτι, με τον Τερζή να σουτάρει, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει και τον Μαρκεζίνη στην επαναφορά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έκλεψε ξανά την μπάλα, με το σουτ του Τερζή να περνάει μόλις άουτ.

Στο 75’ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, με τον Σταμέλλο να το αποκρούει και να κρατάει το 2-0. Στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει με άνεση το προβάδισμα και να φεύγει με μία σημαντική νίκη από την έδρα του αντιπάλου.

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Σιώζος, Αλαφάκης, Μίλισιτς, Αβραμούλης, Πλειώνης, Κολοκοτρώνης, Φίλης, Σαντής, Χάμζα, Τουφάκης.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος (72’ Καρούζος), Ζέκα (70’ Θεοχάρης), Μαρκεζίνης, Ιωάννου (80’ Λάβδας), Τερζής, Σώκος (80’ Κάουα), Νεμπής».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου, 2026

Aστέρας Aktor - Βόλος 1-0

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 1-2

Άρης - ΠΑΟΚ 0-3

Κηφισιά - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-2

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, 2026

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 11:30

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 40

2. Παναθηναϊκός 35

3. Ολυμπιακός 32

4. Ατρόμητος 28

5. ΑΕΚ 28

6. Αστέρας Aktor 27

7. Άρης 26

8. Παναιτωλικός 21

9. Βόλος 18

10. ΟΦΗ 13

11. Λεβαδειακός 10

12. Πανσερραϊκός 9

13. Κηφισιά 7

14. ΑΕΛ Novibet 6