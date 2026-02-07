Ολυμπιακός: Με Ελ Καμπί, αλλά χωρίς τρεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μετά την απουσία του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ο Ελ Καμπί είναι ξανά διαθέσιμος.
H αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι.
