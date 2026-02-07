Αντριάνο Γιάγκουσιτς: «Ο κόσμος να περιμένει από εμένα ντρίμπλες και γκολ»

Ενθουσιασμένος και πολλά υποσχόμενος δήλωσε ο Γιάγκουσιτς στην πρώτη του συνέντευξη με τα «πράσινα» στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στο κανάλι της Πράσινης ΠΑΕ στο YouTube. Ο 20χρονος Κροάτης επιθετικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και την ικανοποίηση που νιώθει που πλέον ανήκει στην οικογένεια του «τριφυλλιού».



«Πρώτα από όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μάνατζέρ μου και τον προηγούμενο σύλλογό μου, που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα δίνω πάντοτε τον καλύτερό μου εαυτό στον Παναθηναϊκό, το 100% μου στον αγωνιστικό χώρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις» ανέφερε αρχικά.

Για το πώς βίωσε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, έχοντας προτάσεις και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, είπε: «Αρκετοί σύλλογοι με προσέγγισαν για να με αποκτήσουν. Η Ντιναμό ήταν πολύ επίμονη, αλλά ο Παναθηναϊκός με έπεισε. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι έτσι αποφάσισα, χωρίς δισταγμό, να έρθω στον Παναθηναϊκό».

Επίσης, για το τι γνώριζε για τον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Ξέρω τα βασικά. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και στα χρόνια που θα μείνω εδώ, θα μάθω τα πάντα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Ακόμη, ρωτήθηκε για το τι σημαίνει για εκείνον που στα 20 του χρόνια θα παίξει για πρώτη φορά μακριά στην Κροατία: «Σημαίνει πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με απέκτησε και θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο».

Όσον αφορά το αν θεωρεί ότι η παρουσία του στον Παναθηναϊκό μπορεί να τον φέρει στην εθνική Κροατίας εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόνισε: «Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει, αλλά όλα εξαρτώνται από εμένα. Εφόσον είμαι όπως πρέπει στους αγώνες, τότε η πρόσκληση θα έρθει. Είμαι στην προεπιλογή και όλα έχουν να κάνουν με την απόδοσή μου».

Για το τι μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού από εκείνον, απάντησε: «Μπορούν να περιμένουν πολλές καλές ντρίμπλες, όμορφα γκολ και ικανότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα. Πρωταρχικός στόχος μου είναι να κερδίζει η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι από όσα θα δείξω στο γήπεδο».