ΠΑΟΚ: Τέσσερις ανανεώσεις και ένα νέο επαγγελματικό συμβόλαιο

Η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τέσσερις ανανεώσεις συμβολαίων και την υπογραφή ενός πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου, ενισχύοντας το σχέδιό της για ανάδειξη νεαρών ταλέντων.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/2) ότι προχώρησε σε τέσσερις νέες ανανεώσεις συμβολαίων παικτών των τμημάτων υποδομής και παράλληλα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για έναν από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της ακαδημίας της.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό πλάνο του ΠΑΟΚ για τη διατήρηση και εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών που έχουν δείξει χαρακτήρα, συνέπεια και προοπτική στα τμήματα υποδομής.

Συγκεκριμένα:

Ο Στάθης Μπελερής (2007), τερματοφύλακας, ανανέωσε έως 30 Ιουνίου 2029 με option για ακόμη ένα χρόνο.

Παύλος Τσιότας (2007), δεξιός μπακ και βασικό στέλεχος της Κ19, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου 2028 με οψιόν.

Ο Βαγγέλης Γκιόκας (2008) ανανέωσε έως 31 Δεκεμβρίου 2028 .

Ο Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης (2008), κεντρικός επιτελικός μέσος, υπέγραψε έως 31 Δεκεμβρίου 2028 με δυνατότητα επέκτασης.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Αυγητίδης (2008), κεντρικός αμυντικός με σημαντική παρουσία στις μικρές ηλικιακές ομάδες, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2027.