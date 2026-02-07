ΑΕΚ για την επέτειο της Θύρας 7: «Κάθε χρόνο όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη μνήμη των 21 αυτών νέων παιδιών»

Η ΑΕΚ με ανάρτησή της έκανε μία συγκινητική αναφορά στα θύματα της Θύρας 7 τιμώντας τη μνήμη τους, 45 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 21 οπαδούς.

Η ΑΕΚ, τιμά σήμερα τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη Θύρα 7 του «Γ.Καραϊσκάκης» στις 8 Φεβρουαρίου 1981. Εκείνη τη μέρα, 21 νέοι άνθρωποι, 20 οπαδοί του Ολυμπιακού κι ένας της Ένωσης βρήκαν με τραγικό τρόπο τον θάνατο στη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία που έχει γίνει στην Ελλάδα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την ημέρα που σημάδεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι Κιτρινόμαυροι εξέφρασαν τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, τιμώντας τη μνήμη των 21 αυτών παιδιών που χάθηκαν αδόκητα, έχοντας πάει στο γήπεδο για να στηρίξουν τις ομάδες τους.

Η σχετική ανάρτηση της ΑΕΚ

Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και σήμερα τη μνήμη των 20 νέων ανθρώπων, φιλάθλων του Ολυμπιακού και ενός της ΑΕΚ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, ευρισκόμενοι ως θεατές απλά στο γήπεδο δίπλα στις αγαπημένες τους ομάδες. Χρέος όλων μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, είναι να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων, η οποία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε χρόνο 8 Φλεβάρη όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη Μνήμη των 21 αυτών Νέων παιδιών...