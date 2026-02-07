Ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που δεν παίζει σαν… ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον αυριανό σπουδαίο αγώνα της Θεσσαλονίκης, τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται, τις μεταγραφές και ένα ακόμη θέμα που προκύπτει στον Σύλλογο.

Σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ κέρδισε καθαρά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στις έδρες τους, ενώ πήγε και έπαιξε την μπάλα του και μέσα στη Λυών ακόμη και με δέκα παίκτες, ο Δικέφαλος πάει στο Χαριλάου…

Είπε προχθές ο Λουτσέκου μετά το 0-1 στην Αθήνα για το κύπελλο ότι… «μέσα στον μήνα παίζεται η πρόκριση στον τελικό και η πρόκριση στην Ευρώπη, ενώ το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη». Δηλαδή τι; Βάζει σε προτεραιότητα κύπελλο και Ευρώπη; Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση. Ακόμη και μέσα σε αυτό το απίθανο οκταήμερο που ακολουθεί, το Άρης-ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο μεγάλα, σοβαρά, κρίσιμα και δύσκολα από το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ του κυπέλλου. (Ο χαμός γίνεται και έχουμε χάσει την μπάλα με τέτοιο πρόγραμμα…).

Επιστρέφουμε στο βασικό μας θέμα που δεν είναι άλλο από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Μεγάλο θέμα γιατί όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη ΔΕΝ είναι ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε με τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ! Υπάρχει κανείς που δεν το αποδέχεται;

Χθες σε εκπομπή μας το βάλαμε και σε poll για τους ΠΑΟΚτσήδες: «Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά όταν έχει απέναντι τον Άρη;». Τρεις οι πιθανές απαντήσεις και στο τέλος προκύπτει το εκπληκτικό -από πλευράς ισορροπίας- αποτέλεσμα: 36% γιατί τους υποτιμάει, 34% γιατί οι αντίπαλοι παρουσιάζονται πιο αποφασισμένοι, 30% γιατί δεν ετοιμάζεται σωστά, προφανώς στο πνευματικό κομμάτι! Όλα ισχύουν από λίγο, αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα…

Δεν γίνεται αυτός ο ΠΑΟΚ που εδώ και χρόνια έχει φθάσει και παραμένει σταθερά στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει στους 30 τελευταίους αγώνες με τον Άρη μόνο 11 νίκες! Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτά τα ματς ο ΠΑΟΚ… μικραίνει και πέφτει σε άλλο επίπεδο, ενώ ο αντίπαλός του μεγαλώνει και του δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Αύριο ο ΠΑΟΚ πάει στην έδρα του Άρη χωρίς τον Κωνσταντέλια! Αύριο θα παίξουν σε αυτό το τοπικό ντέρμπι παίκτες-πρωταθλητές για τον ΠΑΟΚ (Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ) που ξέρουν καλά τι ισχύει στο συγκεκριμένα γήπεδο, μέσα στο οποίο φυσικά τον Μάιο του 2024 πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Δικεφάλου. Αύριο θα παίξουν γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα και η κατάκτησή του είναι πάνω από όλα για τον ΠΑΟΚ. Μέσα σε όλα πρέπει να θυμίσουμε ότι φέτος στο κύπελλο το ματς έληξε 1-1 στο τέλος, ενώ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έκανε το παιχνίδι του και επικράτησε με 3-1.



Ξέρουν καλά στον ΠΑΟΚ τι… παίζεται εκεί και λογικά θα τους δούμε σε ένα παιχνίδι και μία συγκέντρωση ανάλογη με όση έχουν στο Καραϊσκάκης, στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια…

* Νιώθουμε ότι ο Λουτσέσκου είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τις χειμερινές μεταγραφές της ομάδας που θα την ενισχύσουν και δεν θα χαλάσουν το γκρουπ του. Έφθασε στο σημείο να μιλάει για τους παίκτες που έρχονταν, ΠΡΙΝ καν υπογράψουν!

* Είναι απίστευτο αλλά αληθινό! Συνεχίζονται οι παροτρύνσεις-υπενθυμίσεις προς την πλευρά της ΚΑΕ και του Μυστακίδη για να πληρώσει επιβεβαιωμένα και αναγνωρισμένα από τον ίδιο χρέη που έχει ακόμη και προς τον ΑΣ! Γιατί; Πώς είναι δυνατόν ένας νέος παράγοντας στον ΠΑΟΚ να αφήνει τέτοιες υποχρεώσεις που έχει συμφωνήσει να καλύψει; Γιατί αφήνει τέτοιες εντυπώσεις να δημιουργούνται εναντίον του; Πώς διαρρέει επικοινωνιακές απαντήσεις του στυλ… « γιατί τα λέτε δημόσια αυτά» που τον εκθέτουν ακόμη περισσότερο μια και δεν διαψεύδεται η ουσία της υπόθεσης και απεναντίας δείχνει ότι θέλει να κρύψει την αλήθεια; Είναι αδιανόητο να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποί του ότι ο κόσμος αντί να χαίρεται με την παρουσία του, βρίσκει από τον Ιούνιο και μετά «πατήματα» να προβληματίζεται κυρίως με την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί.