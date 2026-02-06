Η αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Αστέρα AKTOR (7/2, 18:00). «Κλειστά χαρτιά» από τον Ράσταβατς.

Βόλος και Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Αμφότερες οι ομάδες τρέχουν σερί ηττών, με τους Αρκάδες να βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, στο -2 από τον Παναιτωλικό και συνεπώς να... καίγονται για αποτέλεσμα.

Ο Χουάν Φεράντο έχει να διαχειριστεί τρεις απουσίες, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Χουάνπι - Μαρτίνες και στον Κάργα, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΛ Νοvibet.

Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς δεν ανακοίνωσε αποστολή, καθώς θα αποφασίσει την ημέρα του αγώνα για την τελική 23άδα. Θυμίζουμε πως το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούνται από τραυματισμό ο Μακέντα και ο Χαραλαμπόγλου, ενώ δεν υπάρχει κάποιος τιμωρημένος.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Παπαθανασίου, Σόρια, Μύγας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.