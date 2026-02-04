Superleague, η βαθμολογία: Κορυφή... μέσω Τρίπολης ο Ολυμπιακός και +1 από ΑΕΚ!

Ο Ολυμπιακός... ξέμπλεξε εύκολα με το εξ αναβολής παιχνίδι της Τρίπολης και με το τρίποντο επί του Αστέρα βρέθηκε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα, στο +1 από την ΑΕΚ.

Με το εύκολο απόγευμα στην Τρίπολη και το 3-0 επί του Αστέρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα σε απόσταση ενός βαθμού από την ΑΕΚ και δύο από τον ΠΑΟΚ, που όμως έχει ματς λιγότερο αυτό κόντρα στην Κηφισιά.

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 46

2. AEK 45

3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

--------------------------------------

9. Κηφισιά 19 (18 αγ.)

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.