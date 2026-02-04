Superleague, η βαθμολογία: Κορυφή... μέσω Τρίπολης ο Ολυμπιακός και +1 από ΑΕΚ!
Με το εύκολο απόγευμα στην Τρίπολη και το 3-0 επί του Αστέρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα σε απόσταση ενός βαθμού από την ΑΕΚ και δύο από τον ΠΑΟΚ, που όμως έχει ματς λιγότερο αυτό κόντρα στην Κηφισιά.
Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 46
2. AEK 45
3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)
4. Λεβαδειακός 38
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)
--------------------------------------
9. Κηφισιά 19 (18 αγ.)
10. ΑΕΛ Novibet 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)
Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
