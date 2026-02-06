Μνήμη, σεβασμός και μια πρωτοβουλία που ενώνει ΠΑΟΚ-Τιμισοάρα

Οι φίλαθλοι της Τιμισοάρα προτείνουν τη δημιουργία μνημείου στο σημείο του δυστυχήματος, για να μείνει ζωντανή η μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στην περιοχή της Τιμισοάρα, οι οργανωμένοι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους φίλους του ΠΑΟΚ, σε μια περίοδο βαθιάς οδύνης για ολόκληρη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, η οπαδική οργάνωση της πόλης, «Druckeria», προχώρησε σε μια ουσιαστική και συμβολική πρωτοβουλία, καταθέτοντας επίσημο υπόμνημα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Τιμισοάρα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μικρού μνημειακού σημείου στο ακριβές σημείο του συμβάντος, ώστε να τιμηθεί η μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του «Δικεφάλου».

Στην πρότασή τους, οι φίλαθλοι της Τιμισοάρα δεν περιορίζονται μόνο στο μνημονικό σκέλος. Περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εκτός οδοστρώματος, προκειμένου όσοι επιθυμούν να επισκέπτονται το σημείο να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, χωρίς να διαταράσσεται η κυκλοφορία σε έναν δρόμο αυξημένης επικινδυνότητας. Παράλληλα, προτείνεται η κατασκευή ενός διακριτικού μνημείου, μνημονικού χαρακτήρα, χωρίς επιδεικτική διάσταση.

Η Druckeria δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί στενά με Έλληνες φιλάθλους, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον συντονισμό της προσπάθειας, με διπλό στόχο: την ασφάλεια και τη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των ανθρώπων που χάθηκαν.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στον ρόλο της τοπικής ιατρικής κοινότητας. Μετά από παρεμβάσεις των φιλάθλων, ο δήμαρχος της κομητείας Τιμισοάρα επέμεινε ώστε την προσωπική φροντίδα των τριών τραυματισμένων φίλων του ΠΑΟΚ να αναλάβει ο διακεκριμένος ιατρός Ντορέι Σάντεσκ. Ο ίδιος κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, μέχρι και την επιστροφή του τελευταίου τραυματία στην Ελλάδα, την περασμένη Τετάρτη.

Για τη στάση του αυτή, ο ιατρός έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία επίσης στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο ύψος των περιστάσεων, στηρίζοντας τις οικογένειες και διαχειριζόμενη μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Ακολουθεί αυτούσιο το υπόμνημα της Druckeria προς τις αρχές της Τιμισοάρα:

Προς:

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τιμισοάρα

Υπόψη της Διοίκησης

Η Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα «Druckeria» σας απευθύνει το παρόν υπόμνημα στο πλαίσιο του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό DN6, στην περιοχή του χωριού Lugojel, Δήμος Găvojdia, Νομός Τιμισ, στο οποίο ενεπλάκησαν φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διέσχιζαν τη Ρουμανία.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η κοινότητα των φιλάθλων της Τιμισοάρα, μέσω της Ένωσης Druckeria, ενεπλάκη άμεσα στην υποστήριξη των πληγέντων. Διατηρήσαμε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές, το ιατρικό προσωπικό και τους Έλληνες φιλάθλους, παρέχοντας ανθρώπινη, υλικοτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις ομάδες φιλάθλων που επέστρεφαν από το ταξίδι και είχαν ανάγκη από σαφείς πληροφορίες και διαμεσολάβηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Μετά τα γεγονότα αυτά, οι εκπρόσωποι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ μας μετέφεραν την επιθυμία τους να σηματοδοτηθεί ο τόπος του δυστυχήματος με την τοποθέτηση ενός μικρού μνημειακού στοιχείου, υπό τη μορφή ενός μικρού παραδοσιακού ελληνικού εκκλησακίου (εικονοστάσι), αποκλειστικά μνημονικού χαρακτήρα. Η πρόθεσή τους είναι καθαρά συμβολική, ως χώρος περισυλλογής και σεβασμού προς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, χωρίς επιδεικτικό ή διεκδικητικό χαρακτήρα.

Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να διατυπώσουμε μια σαφή και συνεκτική πρωτοβουλία, η οποία να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη θεσμικού διαλόγου με τη Διεύθυνση Εθνικών Οδών Caransebeș – Τομέας Lugoj, δεδομένου ότι το σημείο βρίσκεται επί εθνικής οδού με έντονη κυκλοφορία.

Πέραν της μνημονικής διάστασης, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την προσέγγιση του ζητήματος και από την πλευρά της οδικής ασφάλειας. Εκτιμούμε ρεαλιστικά ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει σταθερή ροή Ρουμάνων και αλλοδαπών φιλάθλων που θα επιθυμούν να σταματούν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής. Ελλείψει στοιχειώδους υποδομής, οι στάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ούτως ή άλλως, υπό ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες, σε τμήμα δρόμου με υψηλή κυκλοφορία και μεγάλες ταχύτητες.

Για τον λόγο αυτό, η πρότασή μας είναι η διαμόρφωση μιας μικρής ζώνης στάθμευσης εκτός του οδοστρώματος, η οποία να επιτρέπει την ασφαλή προσωρινή στάση των οχημάτων, χωρίς να επηρεάζεται η ροή της κυκλοφορίας και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών του δρόμου. Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να ενσωματώνει με διακριτικό και κατάλληλο τρόπο και τον μνημειακό χώρο που θα περιλαμβάνει το μικρό εκκλησάκι που προτείνουν οι Έλληνες φίλαθλοι.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι υπεύθυνη, προληπτική και ρεαλιστική, καθώς ξεκινά από μια υφιστάμενη πραγματικότητα και τη διαχειρίζεται με πολιτισμένο και ασφαλή τρόπο, προς όφελος όλων: των αρχών, των χρηστών του δρόμου και των επισκεπτών. Η εναλλακτική λύση, δηλαδή η αγνόηση του φαινομένου, θα δημιουργούσε αναπόφευκτα κινδύνους και καταστάσεις δύσκολα ελέγξιμες.

Η Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα Druckeria δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητά της να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και συμμετοχής στον συντονισμό των τεχνικών πτυχών της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Σας ευχαριστούμε για το άνοιγμα που έχετε ήδη επιδείξει και για τη διαθεσιμότητά σας να εξετάσετε την πρότασή μας, η οποία κατατίθεται με πλήρη αίσθηση ευθύνης τόσο απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν όσο και απέναντι στην ασφάλεια όλων των υπολοίπων.

Με εκτίμηση,

Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα Druckeria

δια του

Sebastian-Lucian Novović, Προέδρου