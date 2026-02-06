Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, βρέθηκε έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας κι άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του φονικού τροχαίου της Ρουμανίας.

Ο Χόρχε Σάντσες έφθασε στον ΠΑΟΚ εν μέσω μιας περιόδου πένθους, με την οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά να είναι βυθισμένη στη θλίψη λόγω της απώλειας των επτά οπαδών της στη Ρουμανία.

Ο Μεξικάνος αμυντικός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Κρουζ Αζούλ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029 και αμέσως φρόντισε να επισκεφτεί το αυτοσχέδιο μνημείο που έχουν στήσει οι φίλαθλοι έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας και να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής.

Ο 28χρονος μπακ βρέθηκε σήμερα (6/2) το πρωί έξω από το γήπεδο και άφησε λουλούδια στο μέρος όπου δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ σπεύδουν τις τελευταίες ημέρες για να τιμήσουν τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο.

Ο Μεξικάνος από τις πρώτες του δηλώσεις έκανε σαφές ότι θέλει να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο της, επιλέγοντας μάλιστα να φορέσει το Νο.35 για ένα συμβολικό λόγο, ενώ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες.