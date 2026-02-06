Ο ΑΣ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή προς την ΚΑΕ και τον ιδιοκτήτη της, Τέλη Μυστακίδη, ζητώντας την τακτοποίηση των ανοιχτών οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι σχέσεις του ΑΣ ΠΑΟΚ με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε μια φάση που απαιτεί σαφήνεια, θεσμικές απαντήσεις και αποφυγή σκιών. Όχι εντάσεις, αλλά ξεκάθαρες γραμμές.

Η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε ρήξη, αλλά σε μια σχέση που έχει περάσει από τη φάση της ομαλής συνύπαρξης σε ένα πιο απαιτητικό στάδιο, όπου οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις πρέπει να οριστούν με ακρίβεια.

Μετά τη μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήρθαν στο προσκήνιο δύο διακριτά οικονομικά ζητήματα, όπως είχε αναφέρει το Gazzetta στις 25/1, που αφορούν άμεσα τον Ερασιτέχνη.

Από τη μία, η αναγνωρισμένη οφειλή της ΚΑΕ προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, ύψους 112.000 ευρώ, η οποία εκκρεμεί από τις 15 Ιανουαρίου. Από την άλλη, το θέμα της κάλυψης του συμβολαίου του Αμερικανού βολεϊμπολίστα Τζεφ Γιέντρικ, ύψους 110.000 ευρώ, ποσό που είχε ανακοινωθεί επίσημα τον περασμένο Οκτώβριο πως θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Τέλη Μυστακίδη, ως προσωπική ενίσχυση προς το ΤΑΑ βόλεϊ ανδρών.

Μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο υποχρεώσεις δεν έχει τακτοποιηθεί, με αποτέλεσμα ο ΑΣ ΠΑΟΚ να αναλάβει προσωρινά τις οικονομικές δεσμεύσεις απέναντι στον αθλητή, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας από τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προσθέτει πίεση στον Ερασιτέχνη και επιβαρύνει τη συνολική εικόνα των ανοιχτών θεμάτων.

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο ΑΣ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη επιστολή προς την ΚΑΕ και τον ιδιοκτήτη της, υπενθυμίζοντας τις εκκρεμότητες και ζητώντας την άμεση τακτοποίησή τους. Παράλληλα, τέθηκε εκ νέου στο τραπέζι το πάγιο ζήτημα της υπογραφής σύμβασης για τα έσοδα που δικαιούται ο Ερασιτέχνης από τη χρήση του PAOK Sports Arena, του ονόματος και του σήματος του συλλόγου — μια θεσμική εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή.

«Εκκρεμεί η εξόφληση του ποσού των 112.000 ευρώ, το οποίο αφορά σε παλαιότερες οφειλές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς το ιδρυτικό σωματείο και συγκεκριμένα 50.000 ευρώ ως υπόλοιπο από την εκκαθάριση και 62.000 ευρώ από εκκαθαρίσεις αγώνων προηγούμενης χρήσης. Τα παραπάνω ποσά τα αναγνώρισε και τα αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα και εγγράφως ως μέτοχος η “ALPHA SPORTS GROUP SA” και δεσμεύτηκε να τα καταβάλλλει στον ΑΣ ΠΑΟΚ εώς 15/01/2026. Το ποσό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία των ερασιτεχνικών τμημάτων και πρέπει να καταβληθεί άμεσα.

Σε σχέση με τη δημόσιο δέσμευση του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη (μέσω εκπροσώπων) για την εκ μέρους του συνολική κάλυψη του κόστους μεταγραφής του αθλητή Jeffrey Jendryk, ανερχόμενη στο ποσό των 120.000 ευρώ και λαμβάνονταν υπόψη ότι ήδη βρισκόμαστε στη β΄ φάση του πρωταθλήματος, παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση καταβολή του ποσού.

Αναμένοντας πρώτα την άμεση τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας του ποσού των 112.000 ευρώ, σας καλούμε αμέσως μετά σε συζητήσεις για τη ρύθμιση των οικονομικών σχέσεών μας με βάση τα υπό του νόμου προβλεπόμενα», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή του ΑΣ στην ΚΑΕ.