Η θέση του στόπερ είναι αυτή που συλλέγει τις περισσότερες πιθανότητες για να λάβει ενίσχυση στο ρόστερ του Ολυμπιακού μέχρι και τελευταία στιγμή.

Με τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα να οδεύει προς το φινάλε της, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως ψάχνεται για την απόκτηση ενός στόπερ μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να θυμίσουμε ότι οι μεταγραφές στην Ελλάδα κλείνουν την Παρασκευή (6/2) και μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2) θα πρέπει να παραδοθούν οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα.

Μέχρι τελευταία στιγμή θα παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα του κεντρικού αμυντικού και είναι η θέση με τις περισσότερες πιθανότητες από άλλες για να υπάρξει ενίσχυση και στο τραπέζι έχουν πέσει τέσσερα με πέντε ονόματα.

Κάποια από αυτά είναι ο 30χρονος Ολλανδός της Πάφου, Ντέρικ Λούκασεν, ο 28χρονος Ιβοριανός (με κοινοτικό διαβατήριο), Εμάνουελ Αγκνταμπού της Γουλβς και τον 24χρονο Αργεντινό Κέβιν Λομόνακο της Ιντεπεντιέντε.