Έντονες είναι οι φήμες στην Αργεντινή για τον στόπερ της Ιντεπεντιέντε και τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σε αναζήτηση και για στόπερ και το... παραθυράκι αυτό παραμένει ανοιχτό. Ένα όνομα που προκύπτει μέσω φημών από την Αργεντινή είναι του Κέβιν Λομόνακο. Πρόκειται για Αργεντίνο στόπερ της Ιντεπεντιέντε, που συνδέθηκε και με τον Παναθηναικό πλην όμως κεντρικό αμυντικό αναζητούν οι Πειραιώτες. Βασικά οι Ερυθρόλευκοι είχαν και έχουν τα μεταγραφικά τους ραντάρ έως και την ύστατη ώρα για κεντρικό αμυντικό, χαφ και ίσως και έναν γκολκίπερ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το όνομα του δεξιοπόδαρου στόπερ με ιταλικό διαβατήριο το θέμα είναι ο χρόνος. Και αυτό διότι το... παράθυρο για μεταγραφές από εκεί κλείνει σήμερα. Στα 24 του χρόνια ο Λομόνακο έχει ύψος 1.84 μέτρα και παίζει και δεξιός μπακ. Έχει παίξει και στην Βραζιλία εκτός από την πατρίδα του όπου φόρεσε τις φανέλες ομάδων όπως η Λανούς και βέβαια η Ιντεπεντιέντε με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028. Θυμίζουμε ως προς το πρακτικό σκέλος το deadline για τις αλλαγές στην Ευρώπη (τρεις στον αριθμό) εκπνέει σήμερα Πέμπτη στις 12 τα μεσάνυχτα και οι μεταγραφές στην Ελλάδα κλείνουν στις 6 Φλεβάρη.