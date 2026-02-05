Στην Βραζιλία έγραψαν ότι ο Ματέους Μαρτινέλι δέχθηκε κρούσεις τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από άλλα κλαμπ της Ευρώπης χωρίς να γίνουν αποδεκτές από τη Φλουμινένσε.

Όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, τόσο πιο στενά γίνονται τα περιθώρια για να αποκτηθεί και άλλος παίκτης πέρα από τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον στον Ολυμπιακό .

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σκανάρει την αγορά, έχουν κυκλώσει ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο είναι αρκετά δύσκολες. Σύμφωνα με το « ge », μία από αυτές ήταν ο 24χρονος χαφ της Φλουμινένσε, Ματέους Μαρτινέλι.

Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι από τους καλύτερους της θέσης του στη Βραζιλία και αποτελεί βασικό γρανάζι του συλλόγου, για αυτό και τόσο η πρόταση του Ολυμπιακού όσο και των Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ και μίας αραβικής ομάδας δεν έγιναν αποδεκτές.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, το ποσό των κρούσεων ήταν κοντά στα 12 εκατ. ευρώ από όλους τους μνηστήρες, όμως η Φλουμινένσε δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει για κάτι κάτω από 20 εκατ. ευρώ. Λογικό όταν μιλάμε για ένα παιδί των ακαδημιών που έχει φτάσει τις 298 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 15 γκολ και 18 ασίστ μέχρι στιγμής.