Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός και τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Τετάρτη σήμερα (04/02) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν απ΄όλα αυτά όμως μη χάσετε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta, τους Galacticos by Interwetten, οι οποίοι έρχονται στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο για τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων λίγες μέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στη χώρα μας.
Η δράση στο ποδόσφαιρο λοιπόν ξεκινάει στις 17:00 με τον πρώτο ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, εκείνο ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 2). Αργότερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη το εξ΄αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ενώ στις 20:00 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερο ημιτελικός, αυτόν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1).
Στα υπόλοιπα παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων η Πάφος φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ (19:00, Cosmote Sport 3), η Τρουά τη Λανς για το Κύπελλο Γαλλίας (22:00, ΕΡΤ2), η Ίντερ τη Τορίνο στα πλαίσια του Κόπα Ιτάλια (22:00 Nova Sports 1) και η Αμπερντίν τη Σέλτικ (22:00, Cosmote Sport 3).
Αναφορικά με το μπάσκετ η 26η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία με μία μόνο αναμέτρηση, εκείνη της Βίρτους στη Μπολόνια απέναντι στη Βιλερμπάν (21:30, Nova Sports 3). Στις υπόλοιπες διοργανώσεις ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σπόρτινγκ (17:30, ΕΡΤ2), η Λιετκάμπελις τον Πανιώνιο (19:00, Nova Sports 4), o Προμηθέας το Μαρούσι για το Κύπελλο (19:45, ΕΡΤ2), η Άλμπα Βερολίνου την Καρδίτσα (21:00, Cosmote Sport 4) και ο Άρης τη Νεπτούνας (21:00, Nova Sports Start).
Στο Πόλο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδας (16:00, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Ζελέζνιτσαρ τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League (20:00, Cosmote Sport 7).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (16:00, ΕΡΤ2)
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός (17:00, Cosmote Sport 2)
- ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ (17:30, ΕΡΤ2)
- Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (18:30, Nova Sports Prime)
- Λιετκάμπελις - Πανιώνιος (19:00, Nova Sports 4)
- Πάφος - ΑΠΟΕΛ (19:00, Cosmote Sport 3)
- Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι (19:45, ΕΡΤ2)
- Ζελέζνιτσαρ - Ολυμπιακός (20:00, Cosmote Sport 7)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (20:30, Cosmote Sport 1)
- Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Άρης - Νεπτούνας (21:00, Nova Sports Start)
- Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30, Nova Sports 5)
- Τρουά - Λανς (22:00, ΕΡΤ2)
- Ίντερ - Τορίνο (22:00, Nova Sports 1)
- Αμπερντίν - Σέλτικ (22:00, Nova Sports 3)
