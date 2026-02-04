Δύο χρόνια μετά τον δραματικό ημιτελικό της Λεωφόρου, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται ξανά στο Κύπελλο, με φόντο μια ιστορία γεμάτη λεπτομέρειες.

Δύο χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση στο ίδιο σημείο της διοργάνωσης, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρώτο ραντεβού της σειράς είναι απόψε (4/2, 20:30) στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου πριν δύο χρόνια γράφτηκε ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια της πρόσφατης ιστορίας τους.

Οι «πράσινοι» έρχονται από την άνετη επικράτηση επί της Κηφισιάς και στρέφουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στον θεσμό του Κυπέλλου, που αποτελεί ίσως την πιο ρεαλιστική ευκαιρία για να δώσουν νόημα σε μια σεζόν με αρκετές δυσκολίες και διακυμάνσεις.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ, χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, συνεχίζει να κινείται σε πολλαπλά μέτωπα, έχοντας ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή σε τελικό και τη διεκδίκηση του ένατου Κυπέλλου της ιστορίας του. Για τον «Δικέφαλο», το Κύπελλο δεν είναι απλώς ένας θεσμός, αλλά ένα από τα βασικά στοιχήματα της χρονιάς.

Το... δράμα της Λεωφόρου

Η μεταξύ τους ιστορία στα ημιτελικά κρατά ακόμη «φρέσκες» τις μνήμες από το ζευγάρι της σεζόν 2023-24, όταν ο ημιτελικός της Λεωφόρου κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Τρία χαμένα πέναλτι από ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και το τελευταίο άστοχο χτύπημα του Σαμάτα έστειλαν τότε τον Παναθηναϊκό στην πρόκριση, σε ένα βράδυ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις αποκρούσεις του Ντραγκόφσκι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το πρόσωπο του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος απόψε θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στον αντίστοιχο ημιτελικό πριν από δύο χρόνια είχε αγωνιστεί με τα «πράσινα» και είχε ευστοχήσει στη διαδικασία των πέναλτι.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι στο Κύπελλο έχει χαρίσει διαχρονικά στιγμές και καθοριστικά γκολ: από την αξέχαστη εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Πέλκα το 2017, μέχρι το γκολ του Τάισον στο ντεμπούτο του το 2023, το σουτ του Τσέριν που δεν αποδείχθηκε αρκετό, αλλά και το χαμένο τετ-α-τετ του Κάρολ Σφιντέρσκι το 2020.

Συνολικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν αναμετρηθεί 28 φορές στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ μετρά 13 νίκες, ο Παναθηναϊκός 12, ενώ τρία παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχρονική ισορροπία των δύο ομάδων στον θεσμό.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το ειδικό κεφάλαιο των ημιτελικών. Εκεί το κοντέρ γράφει τέσσερις προκρίσεις για τον Παναθηναϊκό και τρεις για τον ΠΑΟΚ, από τη σεζόν 1948-49 μέχρι και το 2023-24. Πολλές από αυτές κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, σε διπλούς αγώνες, παρατάσεις ή πέναλτι, όπως συνέβη πρόπερσι στη Λεωφόρο.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας

Συνολική προϊστορία

Αγώνες: 28

28 Νίκες ΠΑΟΚ: 13

13 Νίκες Παναθηναϊκού: 12

12 Ισοπαλίες: 3

Ημιτελικοί Κυπέλλου Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Σεζόν Αγώνες Σκορ Πρόκριση 1948-49 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1 Παναθηναϊκός 1950-51 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0 ΠΑΟΚ 1981-82 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1–0 / 0–2 Παναθηναϊκός 1984-85 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0 / 0–4 ΠΑΟΚ 1990-91 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0 / 0–1 Παναθηναϊκός 2016-17 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2–0 / 0–4 ΠΑΟΚ 2023-24 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0–1 / 2–1* Παναθηναϊκός 2025-26 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Σε εξέλιξη

* Πρόκριση στα πέναλτι (6-5)

Ισοζύγιο προκρίσεων