Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να έχει καταλήξει στον σχηματισμό που θα χρησιμοποιεί ενώ υπάρχει δίλημμα στον μικρό που θα χρησιμοποιήσει.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο (20:30-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος με στόχο τη νίκη που θα τον βοηθήσει να πάει στη ρεβάνς της Τούμπας έχοντας το προβάδισμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να μην ανακοινώσει τα ονόματα των παικτών που βρέθηκαν στην αποστολή του αγώνα με τον «δικέφαλο του βορρά» σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζει να κάνει και ακολουθώντας έτσι την προσφιλή τακτική του συναδέλφου του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι δεδομένο πως δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Τουμπά, που ταλαιπωρείται ακόμα από πνευμονία, αλλά και τους τραυματίες Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια και Ντέσερς.

Διαθέσιμος κανονικά, είναι πέρα από τον Σισοκό και ο Χάβι Ερνάντεθ, που έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα.

Με τετράδα και Κάτρη ή Κοντούρη με τον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως θα κατεβάσει την ομάδα του με τετράδα στην άμυνα και σ' αυτό το παιχνίδι. Ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από την εστία και δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο που έχουν πολλοί προπονητές που δίνουν στον δεύτερο τερματοφύλακα τα ματς του Κυπέλλου.

Ο καταρτισμός της υπόλοιπης ενδεκάδας εξαρτάται από τον μικρό που θα χρησιμοποιήσει.

Σενάριο πρώτο: Ο μικρός που θα χρησιμοποιήσει θα είναι ο Κάτρης, ο οποίος θα πάρει θέση δίπλα στον Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια και αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσει ο Σιώπης. Μπροστά του θα είναι ο Τσέριν και στο «10» θα επιστρέψει ο Μπακασέτας. Στα δύο άκρα ο Αντίνο θα παραμείνει στα δεξιά ενώ ο Ζαρουρί θα αγωνιστεί στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Σενάριο δεύτερο: Ο μικρός που θα αγωνιστεί θα είναι ο Κοντούρης. Σ' αυτή την περίπτωση στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή την θέση του Σιώπη θα πάρει ο Κοντούρης, ο οποίος θα έχει μπροστά του τους Τσέριν και Μπακασέτα. Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Αντίνο (δεξιά) και Ζαρουρί (αριστερά) ενώ ο μοναδικός επιθετικός θα είναι ο Τεττέη.