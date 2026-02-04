Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον «GOAT» του Παναθηναϊκού

Δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη κορυφαία προσωπικότητα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε εχθές (03/02) 118 χρόνια ζωής και το Gazzetta με αφορμή την ιστορική αυτή ημέρα σας κάλεσε να αναδείξετε με τη ψήφο σας τον GOAT του συλλόγου. Η ψηφοφορία αυτή δεν αφορούσε μονάχα το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό τμήμα, αλλά ολόκληρο τον σύλλογο, το λιγότερο που αρμόζει σε μία πολυ αθλητική ομάδα όπως το «τριφύλλι».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Πάμε να δούμε ποιον ψήφισε το κοινό ως τη κορυφαία προσωπικότητα στη μακρά ιστορία του Παναθηναϊκού ανάμεσα στις 11 υποψηφιότητες.

Αρχικά στην 11η θέση βρίσκουμε τον Σωτήρη Πανταλέων, πρώην διεθνή παίκτη βόλεϊ των πρασίνων και νυν Διευθυντή των Αγωνιστικών Τμημάτων του Ερασιτέχνη. Στην 10 θέση σε τριπλή ισοψηφία βρίσκουμε τον νυν τεχνικό της ομάδας βόλεϊ του τριφυλλιού, Δημήτρη Ανδρεόπουλο, το κορυφαίο «κανόνι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Αντώνη Αντωνιάδη και την αείμνηστη παίκτρια βόλεϊ, Ρούξι Ντουμιτρέσκου.

Στην 7η θέση έχουμε τον ιστορικό αθλητή/πρόεδρο του ΠΑΟ και ευεργέτη, Απόστολο Νικολαϊδη και στην 6η τον Πολωνό λέτζεντ ποδοσφαιριστή, Κριστόφ Βαζέχα. Στη θέση νούμερο 5, το 10% των ψηφοφόρων επέλεξαν ως GOAT τον πιστό στρατιώτη του τμήματος μπάσκετ, Φραγκίσκο Αλβέρτη και στη θέση νο.4 έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Δημήτρη Σαραβάκο.

Τη τελική τριάδα απαρτίζει ο ιδρυτής του συλλόγου και ο άνθρωπος που έκανε την ιδέα του Παναθηναϊκού πράξη, Γεώργιος Καλαφάτης, ο οποίος συγκέντρωσε το 11% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 23% βρίσκουμε έναν ακόμη πιστό στρατιώτη και εκ των κορυφαίων αρχηγών του μπασκετικού τμήματος, Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ τη πρώτη θέση με ποσοστό 29% κατέλαβε ένας ποδοσφαιριστής που υπηρέτησε το τριφύλλι για 22 ολόκληρα χρόνια και ήταν μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε στον θρυλικό τελικό του «Wembley», ο Μίμης Δομάζος.