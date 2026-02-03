Άρης και Χουάρες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον δανεισμό του Μόντσου έπειτα από τη βελτιωμένη προσφορά που κατέθεσε η ομάδα του Μεξικό.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βαστούν εδώ και τουλάχιστον δέκα ημέρες και αφού οι αρχικές προσφορές της Χουάρες είχαν απορριφθεί από την πλευρά του Άρη. Οι συζητήσεις αποκαλύφθηκαν από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά η πρόταση που είχε καταθέσει η ομάδα από το Μεξικό ήταν αρκετά περίπλοκη και σίγουρα, καθόλου συμφέρουσα για τους «κίτρινους» καθότι δεν περιλάμβανε… λεφτά στο τραπέζι αλλά δανεισμό με option αγοράς αναλόγως των συμμετοχών του παίκτη. Ούτε ίσχυε φυσικά η πληροφορία περί ταξιδιού, για χθες (2/2), του Μόντσου Ροντρίγκεθ στο Μεξικό. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό καθότι δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Προϋποθέσεις συμφωνίας δημιουργήθηκαν μετά τη βελτιωμένη πρόταση από την Χουάρες η οποία περιλαμβάνει ποσό δανεισμού (σ. σ. πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περί των 400.000 ευρώ) και ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη η οποία είναι μεταξύ 3 και 3.5 εκατ. ευρώ δίχως τον αριθμό υποχρεωτικών συμμετοχών που περιλάμβανε η αρχική πρόταση. Κι έτσι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη με το ενδεχόμενο συμφωνίας να είναι πλέον πιθανό.