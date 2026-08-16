Ο Ρικάρντο Βέλιο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε στον Άρη.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δεδομένη και προβλέπει την αγορά των δικαιωμάτων του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Ο 27χρονος έφτασε σήμερα (16/8) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σερ ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Πέρυσι, ο Ρικάρντο Βέλιο πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στην Γκεντσερμπιρλιγκί όπου σε 27 αγώνες μέτρησε επτά clean sheets. Ο Πορτογάλος μέτρησε 106 αγώνες με τη φανέλα της Φαρένσε εκ των οποίων στους 30 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στα τμήματα υποδομής της Μπράγκα από την οποία προέρχεται εξάλλου δίχως όμως να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.