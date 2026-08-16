Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού full back Ομάρ Ρίτσαρντς ο οποίος στο παρελθόν έπαιξε στον Ολυμπιακό.

Οι «κίτρινοι»… τρέχουν για τον σχηματισμό αμυντικής γραμμής και μετά την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής. Πρόκειται για τον 28χρονο Ομάρ Ρίτσαρντς, γνωστό από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι συζητήσεις με τον παίκτη αλλά και τη Νότιγχαμ Φόρεστ – η οποία έχει τα δικαιώματά του – είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση και όλα δείχνουν ότι ο Βρετανός (με ρίζες από την Τζαμάικα) αμυντικός θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Ο Ρίτσαρντς προέρχεται από τα τμήμα υποδομής της Ρέντινγκ με την οποία αγωνίστηκε στην Championship καταγράφοντας 92 συμμετοχές. Το 2021 μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου και με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια. Το καλοκαίρι του 2022, η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τα δικαιώματά του έναντι 8.5 εκατ. ευρώ καθώς όμως δεν βρήκε χρόνο και χώρο στη βρετανική ομάδα, δόθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Πειραιά έπαιξε σε 14 παιχνίδια. Από το 2024 ουσιαστικά παίζει στη Ρίο Άβε και συνολικά μέτρησε 45 συμμετοχές.