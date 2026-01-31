Άρης: Ετοιμάζει βαλίτσες για Μεξικό ο Μόντσου σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Εξελίξεις στον Άρη με τον Μόντσου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και συγκεκριμένα στη Χουάρες.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σύλλογος από το Μεξικό έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άρη και πλέον το deal είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά για τον 26χρονο Ισπανό χαφ.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο χαφ των «κίτρινων» θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες και στη συμφωνία θα υπάρχει οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή.
🚨🇲🇽 Excl: Mexican side Juárez are closing in on deal to sign Monchu on loan with buy option.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
Agreement at final stages with Aris Saloniki. pic.twitter.com/uJ2zi5fmXX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.