Άρης: Ετοιμάζει βαλίτσες για Μεξικό ο Μόντσου σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Νότης Χάλαρης
Ο Μόντσου του Αρη

Στο Μεξικό και στη Χουάρες φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόντσου με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη.

Εξελίξεις στον Άρη με τον Μόντσου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και συγκεκριμένα στη Χουάρες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σύλλογος από το Μεξικό έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άρη και πλέον το deal είναι έτοιμο να πάρει σάρκα και οστά για τον 26χρονο Ισπανό χαφ.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο χαφ των «κίτρινων» θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες και στη συμφωνία θα υπάρχει οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή.

