Ράσιτς: «Δεν έχω νιώσει ξανά τόσο καλά»

Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στα social media ο Ούρος Ράσιτς εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της χρονιάς που ακολουθεί και μίλησε για την αγωνιστική κατάστασή του.

Τόσο στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου όσο και στα τεστ προετοιμασίας, ο Ούρος Ράσιτς έδειξε ότι αποτελεί έναν από τους αγωνιστικούς ηγέτες του Άρη. Καθόλου τυχαία, στα φιλικά παιχνίδια, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ενόψει της έναρξης της χρονιάς και του αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Σέρβος μέσος έστειλε το μήνυμά του στα social media αξιολογώντας την προετοιμασία. «Ήταν πολύ καλό ξεκίνημα και μας έδειξε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα ήρθε η ώρα να παλέψουμε για βαθμούς και τρόπαια», έγραψε.

Μάλιστα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις και στις ευθύνες κάθε ποδοσφαιριστή του Άρη. «Όταν ξέρεις ποια φανέλα φοράς και τον κόσμο που έχεις στο πλευρό σου, αξίζει τον κόπο κάθε προπόνηση… Δεσμεύομαι ότι θα δίνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας σε κάθε αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να σας κάνουμε περήφανους», σημείωσε και αναφέρθηκε στον δικό του τρόπο σκέψης.

«Δεν έχω νιώσει ξανά τόσο καλά από την ημέρα που ήρθε εδώ. Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί και πως όλα έχουν μπει στη θέση τους. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και θέλω να μεταφέρω αυτό το συναίσθημα στο γήπεδο».