Η πρόταση της Χουάρες στον Άρη για τον Μόντσου δεν περιλαμβάνει απλά δανεισμό αλλά την είσπραξη χρημάτων εφόσον ο Ισπανός μέσος συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό αγώνων.

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τις συζητήσεις του Άρη με την Χουάρες για τον Μόντσου Ροντρίγκεθ τονίζοντας ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ισπανού ποδοσφαιριστή. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι πράγματι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε συζητήσεις εδώ και τουλάχιστον δέκα ημέρες.

Η ομάδα από το Μεξικό έχει προτείνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή αλλά δίχως εγγυημένο ποσό… στο τραπέζι. Δηλαδή, να συμπεριληφθεί στη συμφωνία υποχρεωτική option αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη – έναντι ενός ποσού μεταξύ 3 και 3.5 εκατ. ευρώ – σε περίπτωση που ο Μόντσου συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Στις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, οι «κίτρινοι» είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν τους ενδιέφερε αυτή η προοπτική – δηλαδή αυτή της είσπραξης χρημάτων εάν κι εφόσον ο παίκτης παίξει σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων – και σημείωσαν ότι θα προχωρήσουν την υπόθεση μόνο στην περίπτωση που συμπεριληφθεί υποχρεωτική option αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη ανεξαρτήτως του αγωνιστικού ρόλου του.

Σημαντική παράμετρος στο όλο ζήτημα είναι ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών προηγήθηκαν των τραυματισμών των Γαλανόπουλου (τενοντίτιδα), Χόνγκλα (κάκωση στο γόνατο) οι οποίοι προφανέστατα δημιουργούν κενό στον άξονα της μεσαίας γραμμής.