Ο Ολυμπιακός παρότι έκανε ένα κακό 2ο μέρος στην έδρα της ΑΕΚ πήρε στο τέλος έναν βαθμό που μπορεί να αποδειχθεί υπερπολύτιμος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ξεκάθαρα ένας Οργανισμός όπως είναι ο Ολυμπιακός δεν θα πανηγυρίσει ποτέ μία ισοπαλία . Ούτε με την ΑΕΚ και ούτε με καμία άλλη ομάδα. Σε αυτό το ντέρμπι όμως όπου υπήρχε ένα μεγάλο πρέπει για βαθμό και ιδανικά βαθμούς ο Ολυμπιακός έστω και στο τέλος δεν έχασε. Πήρε ένα Χ που μπορεί να αποδειχθεί σκέτο χρυσάφι και το έκανε όχι στο καλό του ημίχρονο. Και αυτό το Χ το πήρε χάρις σε δύο παίκτες. Στον Αντρέ Λουίζ που είδε τον Μουκουντί να τον κρατάει αλλά και να τον χτυπά χαμηλά μέσα στην περιοχή κερδίζοντας έτσι το πέναλτι και στον Ταρέμι, αυτόν τον παιχταρά από το Ιράν με τα ατσάλινα νεύρα που δεν ένιωσε πίεση ή κάτι άλλο για να κάνει το σκορ 1-1.

Ο Ταρέμαρος με αυτά και με αυτά έφτασε τα 15 γκολ σε 25 αγώνες με την φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού. Δείχνει ότι είναι ένας από τους παίκτες που καταλαβαίνουν το τι εστί να φοράς την φανέλα του Ολυμπιακού και το τι σημαίνει ένα ντέρμπι. Για να είμαστε και δίκαιοι ήταν από τα λιγα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού που στο αγωνιστικό μέρος αυτού του ντέρμπι τον βοήθησαν ακόμα και με αυτό το γκολ. Έχει πλέον αισίως 9 γκολ σε 12 αγώνες Πρωταθλήματος και σε ένα διάστημα 705 λεπτών και έπειτα από 21 τελικές.

Σε επίπεδο αρχικής 11άδας από την μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός δεν πήρε πράγματα από κομβικούς παίκτες του όπως για παράδειγμα τον Ποντένσε, που έβγαλε και νεύρα. Το σύνολο του Μεντιλίμπατ είχε πάντως ένα ιδιαίτερα καλό πρώτο μέρος που θα μπορούσε να είχε βάλει ένα γκολ και είχε ξεκάθαρα και καλές χαμένες φάσεις στην διάρκειά του.

Ως προς τα πρόσωπα του ματς υπήρξε ο... νέος Αντρέ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πρακτικά με 2 προπονήσεις μπήκε σε ένα ματς που η μπάλα... έκαιγε, έδειξε πώς θέλει τον χρόνο του αλλά είχε ξεκάθαρα διάθεση και ορισμένες καλές κινήσεις και φυσικά σε μία εξ αυτών πήρε το πέναλτι από τον Μουκουντί.

Από την άλλη στην επανάληψη ο Ολυμπιακός δεν λειτούργησε σωστά. Δεν είχε ένα καλό β' 45λεπτο και το γκολ της ΑΕΚ - μετά από φάση όπου δόθηκε κόρνερ σε μία στιγμή όπου φάνηκε ότι είχε προηγηθεί οφσάιντ και για αυτό φώναξαν σχετικά οι Πειραιώτες - που δέχθηκε σε μία στατική μπάλα που είχε πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά (ο Τσικίνιο πήγε μόνος πάνω στον σκόρερ Βάργκα και ο Ρέτσος δεν πρόλαβε να πάει καν στην φάση και βέβαια ούτε ο Μπιανκόν) σαφώς και δεν βοήθησε. Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που πρέσαρε και απείλησε περισσότερο στην επανάληψη και ήταν γενικά ένα διαφορετικό ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο.

Ο Μάκελι πήγε να βγάλει το ντέρμπι με την εμπειρία του αλλά...

Ο Ολλανδός ρέφερι ήταν και αυτός ένα πρόσωπο ενός ντέρμπι, από το οποίο έχουν παράπονα και οι 2 ομάδες, με τον Ολυμπιακό από την πλευρά του να έχει σταθεί κυρίως στο τι προηγήθηκε της φάσης του κόρνερ για το 1-1 και πώς υπήρχε οφσάιντ που δεν δόθηκε.

Παρά την εμπειρία του ο Μάκελι δεν διαχειρίστηκε σωστά - με βάση την δική μου οπτική - το σκέλος των φάουλ και των καρτών. Στο τέλος - κατ' εμέ- έστω και με την παρέμβαση του VAR πήρε την σωστή απόφαση για την παράβαση του Μουκουντί πάνω στον Αντρέ Λουίζ ενώ κράτημα υπήρχε και πάνω στον Γιαζίτζι. Σύμφωνα με την ποιότητά του και την πείρα του πάντως θα περίμενε κανείς περισσότερα.