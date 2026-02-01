ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Τα highlights του αγώνα
Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός σε ένα δραματικό ντέρμπι ήρθαν ισόπαλοι 1-1.
Η Ένωση βρήκε πρώτη το γκολ με τον Βάργκα και ο Ταρέμι διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 106'! Ο Ούγγρος φορ στο 59' σ' εκτέλεση κόρνερ του Μάριν με θαυμάσια κεφαλιά νίκησε τον Τζολάκη κι έκανε το 1-0 για την Ένωση.
Στο 68' η ΑΕΚ άγγιξε το 2-0. Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Τζολάκης απέκρουσε την προβολή του Γιόβιτς και ο Πινέδα από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.
Έτσι φτάσαμε στο 106' κι αφού στο 94' ο Στρακόσα απέκρουσε το σουτ του Μπιανκόν. Ο Μάκελι πήγε στο VAR για να τσεκάρει τη μονομαχία του Μουκουντί με τον Αντρέ Λουίζ κι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ταρέμι εκτέλεσε ψύχραιμα στο 106', έγραψε το 1-1 και ο Ολυμπιακός έφυγε με την ισοπαλία από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Τα highlights του αγώνα
