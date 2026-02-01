Μεντιλίμπαρ: «Όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV για το τι δεν του άρεσε στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός (1-1).

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην COSMOTE TV επισήμανε ανάμεσα στα άλλα για το ματς του 1-1 στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός και το τι δεν του άρεσε:

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Μετά το γκολ πέσαμε λίγο. Στο τελευταίο λεπτό ήρθε το πέναλτι και έτσι σκοράραμε.

Μου άρεσε το τελευταίο μισάωρο του πρώτου μέρους. Κυριαρχήσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σήμερα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τα καπνογόνα άργησε να αρχίσει το παιχνίδι. Μετά λόγω των καπνογόνων σταμάτησε. Στο τέλος όσα έγιναν ήταν άσχημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην συνέντευξη Τύπου στο πρώτο του σχόλιο ανέφερε: «Τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα. Στο τελευταίο μισάωρο του πρώτου μέρους ήμασταν καλύτεροι και πιέσαμε αρκετά. Στο δεύτερο η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη, δεχθήκαμε το γκολ, βγήκαμε από το παιχνίδι, αλλά στο τέλος πήραμε το πέναλτι και πήραμε τον βαθμό».

Για το αν ο Ολυμπιακός πήρε το λιγότερο που άξιζε: «Στο πρώτο μέρος είχαμε ευκαιρίες. Δεχθήκαμε γκολ από στατική φάση και αμέσως μετά μια ευκαιρία. Στο δεύτερο μέρος δεν ήμασταν καλοί. Υπήρχαν πολλές διακοπές. Στο τέλος του αγώνα κερδίσαμε το πέναλτι που ήταν πέναλτι. Πήραμε την ισοπαλία και αυτό κάνει τον αντίπαλο να νιώθει άσχημα».

Για τη φάση που δέχθηκε γκολ ο Ολυμπιακός με τον Βάργκα αμαρκάριστο: «Στις στημένες φάσεις έχουμε αμυνθεί καλά. Σήμερα ήταν μόνος του. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε τελείως μόνο του, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό».

Για το αν περιμένει κι άλλη μεταγραφή πέρα από τον Κλέιτον: «Δεν γνωρίζω. Ό,τι γίνει θα είναι έκπληξη».