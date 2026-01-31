Οπαδοί ομάδων ανά τον πλανήτη αποχαιρέτησαν τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σε όλα τα ελληνικά γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και στο ΣΕΦ, φίλοι του Παναθηναϊκού σε ματς στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία, του Παναιτωλικού στο ματς με τον Άρη, της ΑΕΛ Novibet στο Πανθεσσαλικό, στο Περιστέρι οπαδοί του Ατρόμητου και του ΟΦΗ. Σε όλα τα γήπεδα υπήρχαν πανό, οι οπαδοί όλων των συλλόγων με διάφορες δράσεις τίμησαν ο καθένας με τον τρόπο του τη μνήμη των επτά οπαδών.

Στην Κύπρο οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, που έχει στον πάγκο τον Πάμπλο Γκαρσία, στο πανό τους έγραψαν: «Διαφορετικό κασκόλ. Ίδια νοοτροπία. Καλό ταξίδι μάγκες. Θα μείνετε στην ιστορία». Οι φίλοι της Μπέτις, που πρόσφατα έπαιξε στην Τούμπα σε πανό ανέφεραν: «Κανείς δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του ακολουθώντας την ομάδα που αγαπά. Δύναμη ΠΑΟΚ!».

Οι οπαδοί της Παρτίζαν στο ματς με τη Νις με πανό και πυρσούς είπαν το δικό τους αντίο. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης και του Βελιγραδίου έχουν αδελφοποιηθεί.

Οι οπαδοί της Ραπίντ, ομάδα στην οποία έχει γράψει τη δική του ιστορία ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου, στο αποψινό του ματς έγραψαν τα ονόματα των επτά παιδιών με το μήνυμα: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει...». Σ' ένα άλλο πανό έγραψαν: «Οι ούλτρας δεν πεθαίνουν ποτέ».

«Καλό παράδεισο», έγραψαν της Μαρσέιγ

«ΠΑΟΚ: ενωμένοι μέσα στον πόνο», αναφερόταν στο πανό των οπαδών της Λανς. «Θεός σχωρέστον», έγραψαν οι φίλοι της Σίγκμα Όλομουτς.

Πανό σήκωσαν οπαδοί της Περούτζια, της Επινάλ στη β' Γαλλίας, της Σπάρτα Πράγας, της Μονπελιέ. Ακόμα και της Περσίς στην Ινδονησία.

Δείτε φωτορεπορτάζ