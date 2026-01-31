Πραγματοποιήθηκαν οι υπόλοιπες κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με άτομα της ομάδας να δίνουν το «παρών».

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκαν σήμερα, Σάββατο (31/1) οι κηδείες πέντε εκ των επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο πένθος βυθίστηκαν οι περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, από όπου κατάγονταν οι αδικοχαμένοι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους από τον Δικέφαλο του Βορρά να δίνουν το «παρών» για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες που θρηνούν για τις απώλειες αυτές. Χθες, είχαν πραγματοποιηθεί ακόμα δύο κηδείες οπαδών που βρίσκονταν στο μοιραίο βαν.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, ο 28χρονος που κατάφερε να βγει ζωντανός από τη φονική σύγκρουση στη Ρουμανία πήρε εξιτήριο μιας και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή και παραβρέθηκε στην κηδεία του φίλου του. Ο δεύτερος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» παραμένει στη Νευρολογική Κλινική έχοντας κάταγμα στον εγκέφαλο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.