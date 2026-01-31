Η Παρτιζάν και οι οπαδοί της τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ διατηρούν διαχρονικά αδελφικούς δεσμούς με εκείνους της Παρτιζάν, με τους Σέρβους να εκφράζουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, μετά τον τραγικό χαμό επτά οπαδών του Δικεφάλου στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Στην εντός έδρας αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Νις, το Σάββατο (31/1), οι οργανωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων ανάρτησαν ένα μεγάλο πανό με τη φράση «Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη», ενώ ακριβώς από πάνω υψώθηκε ακόμη ένα, αφιερωμένο στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

«Για τα αδέρφια μας που χάθηκαν για την ιδέα του ΠΑΟΚ», αναφερόταν στο πανό, ως φόρος τιμής, με τους οπαδούς να ανάβουν οκτώ πυρσούς, για τα επτά παιδιά στο δυστύχημα και τον έναν στην Λάρισα. Για οκτώ λεπτά επίσης οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν φώναξαν κάποιο σύνθημα. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή από την Παρτιζάν και τη Νις.