Superleague, η βαθμολογία: O Aρης στο -1 από Παναθηναϊκό, σε τροχιά «5-8» ΟΦΗ και AEΛ Novibet

Τα τρία «διπλά» στα ισάριθμα ματς που άνοιξαν την αυλαία της 19ης αγωνιστικής έφεραν και σημαντικές διαφοροποιήσεις στον βαθμολογικό πίνακα όσο αφορά τα γκρουπ του «5-8» και του «9-14».

Αρης, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet πέρασαν νικηφόρο από Αγρίνιο, Περιστέρι και Βόλο αντίστοιχα και έκαναν σημαντικά άλματα προς την πραγματοποίηση των στόχων τους. Μάλιστα μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου το γκρουπ «5-8» διαφοροποιήθηκε αφού ο ΟΦΗ πέρασε την Κηφισιά σε αυτό (σ.σ με δύο ματς λιγότερα η ομάδα των Βορείων Προαστίων), ενώ μεγάλο άλμα παραμονής, αλλά και γιατί όχι και για παραπάνω έκανε και η ΑΕΛ Novibet που κέρδισε εύκολα στο Βόλο την τοπική ομάδα με 2-0. Τέλος ο Αρης επέστρεψε στις νίκες και πλέον βρίσκεται στο -1 από τον 5ο Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1. ΑΕK 44 (18 αγ.)

2. Ολυμπιακός 42 (17 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 41 (17 αγ.)

4. Λεβαδειακός 35 (18 αγ.)

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 26 (17.αγ)

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

--------------------------------------

9. Κηφισιά 19 (17 αγ.)

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13 (σε 17 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 8 (18 αγ.)

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)