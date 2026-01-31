Superleague, η βαθμολογία: O Aρης στο -1 από Παναθηναϊκό, σε τροχιά «5-8» ΟΦΗ και AEΛ Novibet
Αρης, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet πέρασαν νικηφόρο από Αγρίνιο, Περιστέρι και Βόλο αντίστοιχα και έκαναν σημαντικά άλματα προς την πραγματοποίηση των στόχων τους. Μάλιστα μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου το γκρουπ «5-8» διαφοροποιήθηκε αφού ο ΟΦΗ πέρασε την Κηφισιά σε αυτό (σ.σ με δύο ματς λιγότερα η ομάδα των Βορείων Προαστίων), ενώ μεγάλο άλμα παραμονής, αλλά και γιατί όχι και για παραπάνω έκανε και η ΑΕΛ Novibet που κέρδισε εύκολα στο Βόλο την τοπική ομάδα με 2-0. Τέλος ο Αρης επέστρεψε στις νίκες και πλέον βρίσκεται στο -1 από τον 5ο Παναθηναϊκό.
Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Αρης 0-1
Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)
Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)
Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)
1. ΑΕK 44 (18 αγ.)
2. Ολυμπιακός 42 (17 αγ.)
3. ΠΑΟΚ 41 (17 αγ.)
4. Λεβαδειακός 35 (18 αγ.)
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 26 (17.αγ)
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)
--------------------------------------
9. Κηφισιά 19 (17 αγ.)
10. ΑΕΛ Novibet 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13 (σε 17 αγ.)
14. Πανσερραϊκός 8 (18 αγ.)
*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)
Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
