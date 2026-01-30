Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής αναμένεται στην Αθήνα ο Χακίμ Σαχαμπό καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Σταντάρ Λιέγης για τον 20χρονο μέσο.

Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, με τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα να αναμένεται κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ και η Σταντάρ Λιέγης είχαν φτάσει σε πολύ προχωρημένες επαφές για τον Σαχαμπό, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται να ταξιδέψει μέσα στις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά και να γίνει και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ.

Στο Βέλγιο ανέφεραν ότι το ποσό του deal ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο από το ρεπορτάζ προκύπτει πως το ποσό είναι λίγο πιο πάνω, με τη Σταντάρ να κρατάει και ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

Η Σταντάρ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του παίκτη που έληγε το καλοκαίρι για ακόμα ένα χρόνο πριν ανάψει το πράσινο φως της πώλησής του στην ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει τη μεταγραφή του ενός χαφ που αναζητούσε να προσθέσει στο ρόστερ της τον Ιανουάριο.

Το who is who του Σαχαμπό

Ο 20χρονος μέσος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα (διαθέτει βελγικό διαβατήριο) και μετράει 9 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρουάντας έχει ύψος 1,85μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ και μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης το 2020. Έπειτα εντάχθηκε στη Λιλ και στις ομάδες Κ17 και Κ19 του γαλλικού συλλόγου, ενώ το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ για να δοθεί λίγους μήνες αργότερα ως δανεικός στην Μπέερσχοτ.

Φέτος μετράει με τη Σταντάρ 14 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.