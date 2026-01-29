Οι λεπτομέρειες στις πολύ προχωρημένες επαφές της ΑΕΚ με τη Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος έχει μιλήσει με τον Νίκολιτς αλλά και τον Ριμπάλτα. Ασκήθηκε η οψιόν ανανέωσης πριν το βελγικό κλαμπ ανάψει το πράσινο φως για την πώλησή του.

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό από τη Σταντάρ Λιέγης.

Στο Βέλγιο η ιστοσελίδα Sudinfo κάνει λόγο για οριστική συμφωνία στο 1,5 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το deal δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο, όμως είναι κοντά στο να επιτευχθεί, αλλά τα ποσά είναι παραπάνω από αυτά που τονίζουν οι Βέλγοι.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από το Βέλγιο, η Σταντάρ στην επικείμενη συμφωνία αναμένεται να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

Ο 20χρονος διεθνής μέσος από τη Ρουάντα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ της Σταντάρ, προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του για ένα χρόνο (ασκήθηκε σχετική οψιόν που υπήρχε) καθώς έληγε το προσεχές καλοκαίρι. Κι αυτό προκειμένου να πωληθεί τώρα τον Ιανουάριο.

Έτσι η Σταντάρ Λιέγης άναψε το πράσινο φως για την παραχώρησή του, με την ΑΕΚ να βρίσκεται σε επαφές το τελευταίο διάστημα, οι οποίες εντάθηκαν τα τελευταία 24ωρα. Μάλιστα ο παίκτης φέρεται να έχει μιλήσει εκτός από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και με τον Μάρκο Νίκολιτς ώστε να πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ΑΕΚ.

Το who is who του Σαχαμπό

Ο 20χρονος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα και μετράει 9 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρουάντας έχει ύψος 1,85μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ και μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης το 2020. Έπειτα εντάχθηκε στη Λιλ και στις ομάδες Κ17 και Κ19 του γαλλικού συλλόγου, ενώ το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ για να δοθεί λίγους μήνες αργότερα ως δανεικός στην Μπέερσχοτ.

Φέτος μετράει με τη Σταντάρ 14 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.