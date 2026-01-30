Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, έχοντας εντοπίσει στον 20χρονο χαφ potential που μπορεί να εξελιχθεί. Τι δείχνουν οι αριθμοί του στο Wyscout.

Η ΑΕΚ «τρέχει» τη μεταγραφή του χαφ και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, τον 20χρονο μέσο από τη Ρουάντα, με βελγικό διαβατήριο. Τα βελγικά δημοσιεύματα το βράδυ της Πέμπτης ανέφεραν πως η συμφωνία είχε κλείσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπήρχε κάτι οριστικό, ωστόσο πράγματι η ΑΕΚ ήταν πολύ κοντά στο deal, σε ποσά μεγαλύτερα του 1,5 εκατ. ευρώ που έγραψαν στο Βέλγιο.

Όπως διαβάσατε σχετικά με όσα προκύπτουν για τις λεπτομέρειες, η Σταντάρ Λιέγης ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που είχε για ακόμα ένα χρόνο (καθώς το συμβόλαιο του Σαχαμπό ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι) προκειμένου να τον πουλήσει τώρα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ενώ θα κρατήσει και ποσοστό μεταπώλησης το οποίο φαίνεται να φτάνει στο 20% σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Βέλγιο.

Το potential που βλέπει η ΑΕΚ στον Σαχαμπό

Η ΑΕΚ είχε δύο περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση στη θέση του χαφ. Έναν πιο έμπειρο με παραστάσεις, έναν game changer, όπως τον είχε περιγράψει ο Νίκολιτς και έναν νεαρό με προοπτική. Αυτήν βλέπει η ΑΕΚ στην περίπτωση του Σαχαμπό εκτιμώντας πως ο 20χρονος διεθνής με τη Ρουάντα μέσος δεν έχει βγάλει στο γήπεδο ακόμα το ταλέντο που κουβαλάει.

Ο Σαχαμπό μεταπήδησε το 2020 από τις ακαδημίες της Γκενκ στη Σταντάρ Λιέγης. Ένα χρόνο μετά εντάχθηκε στις μικρές ομάδες της Λιλ που εντόπισε κάτι στο ταλέντο του για να επιστρέψει μετά από μια διετία στις ακαδημίες της Σταντάρ και να ανέβει την επόμενη χρονιά στην πρώτη ομάδα. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025 δόθηκε δανεικός στην Μπέερσχοτ, επιστρέφοντας το περσινό καλοκαίρι στη Σταντάρ με την οποία είχε φέτος 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Σταντάρ, ο Σαχαμπό είναι ένας χαφ που μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση στο «έξι», όσο και τη θέση στο «οκτώ». Όμως κυρίως είναι οκτάρι διαθέτοντας ύψος 1,85μ. και αποτελεί μια περίπτωση παίκτη που έχει δυνατότητες τις οποίες δεν είχε καταφέρει ακόμα να αναδείξει απόλυτα στη βελγική ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια στη Σταντάρ αγωνιζόταν τόσο στην πρώτη ομάδα, όσο και στη δεύτερη που έπαιζε στις μικρότερες κατηγορίες της χώρας.

Τι δείχνουν οι αριθμοί του Σαχαμπό στο Wyscout

Τη φετινή σεζόν ο Σαχαμπό είχε μέχρι στιγμής 14 συμμετοχές με τη Σταντάρ στο πρωτάθλημα Βελγίου και δύο στο Κύπελλο. Τον Δεκέμβριο αντιμετώπισε έναν τραυματισμό που τον κράτησε για λίγο εκτός και ήδη τον έχει αφήσει πίσω του. Μετά την επανέναρξη από τη χειμερινή διακοπή δεν πραγματοποίησε άλλη συμμετοχή με τη βελγική ομάδα καθώς μάλλον είχε παρθεί πλέον η απόφαση να παραχωρηθεί.

Οι φετινοί μέσοι όροι του στο Wyscout δείχνουν πράγματι έναν παίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί και ως εξάρι και ως οκτάρι. Στο passing game έχει φέτος επιτυχία 85,1% συνολικά, με σωστές πάσες στο τελευταίο τρίτο στο 74,4%, επιτυχημένες μεταβιβάσεις στην αντίπαλη περιοχή στο 63,6%, επιτυχημένες προωθητικές πάσες στο 75,2% και ακρίβεια στις μακρινές μπαλιές στο 60%.

Στους μέσους όρους στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού έχει κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες στο 53,8%, κερδισμένες εναέριες διεκδικήσεις στο 36,4%, κερδισμένες δεύτερες μπάλες στο 46,2%, με 5,23 κλεψίματα και 8,31 ανακτήσεις μπάλας, εκ των οποίων το 41,4% ήταν στο μισό του αντιπάλου.