ΑΕΚ: Τα γκολ των Κοϊτά και Σβάρνα μέσα στην πρώτη δεκάδα του Confererence League
Το Conference League ολοκληρώθηκε χθες με την Κρίσταλ Πάλας να κατακτάει το τρόπαιο απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας.
Η UEFA ανακοίνωσε τα δέκα καλύτερα γκολ της φετινής σεζόν στη διοργάνωση, με την γκολάρα του Κοϊτά στην ανατροπή της ΑΕΚ στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ να καταλαμβάνει την 6η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στη 10η θέση βρίσκεται και το τέρμα του Στράτου Σβάρνα στο εκτός έδρας 1-1 της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς.
