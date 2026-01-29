Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί σήμερα σε χιονισμένο τοπίο, καθώς το Άμστερνταμ έχει ντυθεί στα λευκά! ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, αποστολή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε ακόμα ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό θαύμα! Κάνοντας 3/3, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, είναι στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Το διπλό επί του Άγιαξ (1-2) σφράγισε την πρόκριση και δίνει στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη συνέχεια που θέλει!

Πλέον, οι νταμπλούχοι στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Μάλιστα, με την πτήση για την επιστροφή στην Αθήνα να είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 (ώρα Ελλάδας), η προπόνηση θα γίνει στην ολλανδική πρωτεύουσα, η οποία μάλιστα είναι χιονισμένη!

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες έχει πέσει μπόλικο χιόνι, αλλά η προπόνηση δεν θα επηρεαστεί με το γήπεδο όπου θα δουλέψει ο Βάσκος κόουτς κι οι παίκτες του να έχει καθαριστεί.