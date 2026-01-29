Ολυμπιακός: Θα προπονηθεί σε χιονισμένο τοπίο μετά το θρίαμβο του Άμστερνταμ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε ακόμα ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό θαύμα! Κάνοντας 3/3, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, είναι στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
Το διπλό επί του Άγιαξ (1-2) σφράγισε την πρόκριση και δίνει στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη συνέχεια που θέλει!
Πλέον, οι νταμπλούχοι στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Μάλιστα, με την πτήση για την επιστροφή στην Αθήνα να είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 (ώρα Ελλάδας), η προπόνηση θα γίνει στην ολλανδική πρωτεύουσα, η οποία μάλιστα είναι χιονισμένη!
Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες έχει πέσει μπόλικο χιόνι, αλλά η προπόνηση δεν θα επηρεαστεί με το γήπεδο όπου θα δουλέψει ο Βάσκος κόουτς κι οι παίκτες του να έχει καθαριστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.