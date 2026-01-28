Ο σπουδαίος Ολυμπιακός έγραψε ξανά ευρωπαϊκή ιστορία! Εστησε... λάβαρο πρόκρισης στο Αμστερνταμ, νίκησε με 2-1 τον Άγιαξ και πέρασε 18ος στην επόμενη φάση του Champions League. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, αποστολή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ

Ερυθρόλευκο αγωνιστικό... έπος στο Άμστερνταμ. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άγιαξ με το 1-2 και συνεχίζει μετά την League Phase της διοργάνωσης του Champions League με τον κόσμο του να πανηγυρίζει έξαλλα.

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Άγιαξ ξεκίνησε τον αγώνα με τον γκολκίπερ Γιάρος και άμυνα με τους Γκαέι, Σούταλο, Μπάας και Βάινταλ. Κέντρο με Κλάασεν, Ρέχερ και Στερ και μπροστά ως τριάδα τους Γκλουκ, Γκοντς και Ντόλμπεργκ.

Για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό ο Ταρέμι χρίστηκε βασικός αντί του Τσικίνιο και ο σχηματισμός ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ζέλσον και Ροντινέϊ.

Μεγάλη η πίεση του Άγιαξ, ατυχία με Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Στο πρώτο 45λεπτου του αγώνα ο Αγιαξ είχε πιο καλή εικόνα από τον Ολυμπιακό από την μέση και μπροστά και τον πίεσε και πολύ. Στο 8' ο Κλάασεν βρήκε την μπάλα από πολύ καλή θέση αλλά δεν την συγκράτησε καλά και έκανε τελικώς ένα αδύναμο σουτ για να διώξει ο Πιρόλα.

Στο 13ο λεπτό υπήρξε μία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ροντινέϊ, ο Κοστίνια - όπως με τη Λεβερκούζεν έτσι και τώρα - ήταν στη φάση μόνο που τώρα η κεφαλιά του κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου γκολκίπερ.

Στο 21' ένα σουτ του Κοστίνια έφυγε άουτ. Στο 24' ο Έσε πήγε πολύ καλά πάνω στον Γλουκ που έχασε πολύ μεγάλη φάση με σουτ του ψηλά έξω. Στο 26ο λεπτό ο Πιρόλα βγάζοντας ενοχλήσεις δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έτσι ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία να τον δει να βγαίνει εκτός για να μπει στην θέση του ο Μπιανκόν. Στο 32' ο Ντόλμπεργκ σκόραρε από κοντά σε μία φάση όμως που ήταν εκτεθειμένος και ορθά το γκολ ακυρώθηκε.

Στο 43' μετά από ένα κλέψιμο του Έσε ο Ροντινέϊ γύρισε προς τον Ταρέμι που σούταρε πάνω σε αντίπαλο. Λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Άγιαξ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Μπιανκόν σε φάση που η μπάλα βρήκε ξεκάθαρα πρώτα στο πόδι του με τον Λετεσιέ μετά από VAR Check να δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση.

Ζέλσον ξανά σκόρερ, το 1-1 ο Ντόλμπεργκ

Ο Ολυμπιακός στην επανάληψη είδε τον Ζέλσον να σκοράρει ξανά, φτάνοντας τα τρία γκολ σε επτά αναμετρήσεις στο Champions League (καθώς είχε σκοράρει και με Αϊντχόφεν και με Καϊράτ). Στο 46ο λεπτό ο Έσε έψαξε τον Ελ Καμπί που δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, ζητώντας πέναλτι από τον Σούταλο σε μία φάση όπου μετά από ανασκόπησή της δεν δόθηκε κάτι.

Στο 52ο λεπτό ο Ζέλσον αποδείχθηκε εκ νέου... τιμωρός των αντιπάλων των Πειραιωτών στην Ευρώπη. Πρώτη πάσα ο Ρέτσος και απομάκρυνση αλλά προσωρινά των Ολλανδών και μετά συνεργασία των Ταρέμι και Ζέλσον για να σκοράρει με πολύ καλό τελείωμα από κοντά ο Πορτογάλος.

Στο 56' ο Ελ Καμπί είχε σουτ που βρήκε κόντρα και έφυγε έξω. Στο 59' ο Ζέλσον από θέση βολής έστειλε την μπάλα εκτός. Στο 65' Στερ ζήτησε χέρι - πέναλτι από τον Μουζακίτη μετά από σουτ του και μετά από VAR Check και on field review δόθηκε η παράβαση. Στο 69' ο Ντόλμπεργκ ευστόχησε από τα 11 βήματα κάνοντας το 1-1.

Την λύση του 2-1 ο Έσε από το κόρνερ του Τσικίνιο

Στο 79ο λεπτό ο Ολυμπιακός έβαλε και 2ο γκολ. Κόρνερ του Τσικίνιο και ο Έσε πετάχθηκε εξαιρετικά με την κεφαλιά του για να κάνει το 1-2 εν μέσω έξαλλων ερυθρόλευκων πανηγυρισμών καθώς ήταν ένα σκορ πρόκρισης.

Στο 85' ο Ρέτσος έβγαλε την μπάλα εκτός πριν περάσει την γραμμή καθώς έτσι θα γινόταν το 2-2 (μετά από κεφαλιά του Βέγκχορστ). Το 1-2 το κράτησε μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός για να πάρει μία πολύ μεγάλη πρόκριση στην Ολλανδία.

MVP: Ο Έσε. Θα ήταν ακόμα και εάν δεν έκανε το 1-2. Φοβερά πνευμόνια και εξαιρετική προσπάθεια.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ζέλσον με το γκολ του στο 0-1 και την γενικότερη εικόνα του. Από τον Άγιαξ θα βάλουμε τον Ντόλμπεργκ, σκόρερ του 1-1.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο ήταν ο Ολυμπιακός του πρώτου μέρους και το σχήμα με Ελ Καμπί και Ταρέμι που δεν βγήκε. Από πλευράς προσώπων θα βάλουμε κυρίως τους στόπερ των Ολλανδών, Σούταλο και Μπάας για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.

Η ΓΚΑΦΑ: Υπήρξε στην φάση του 1-0 του Ολυμπιακού. Αδυναμία των παικτών του Άγιαξ να βγάλουν εκτός την πάσα του Ρέτσου για να έρθει μετά το γκολ του Ζέλσον.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε λάθη η διαιτησία του Λετεσιέ που δεν έδωσε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και έβγαλε και λανθασμένες κίτρινες πάνω στον Κοστίνια. Ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Άγιαξ στο 32'. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αμφισβήτησαν το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος του, το οποίο αποφασίστηκε μετά από VAR Check και on field review. Σε δύο παραβάσεις που ζήτησαν εντός περιοχής οι Πειραιώτες ο Γάλλος είπε 'όχι'.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: ΤΕΡΑΣΤΙΑ πρόκριση για τον Ολυμπιακό. Μαγική και... μάγκικη αγωνιστική βραδιά για τους Πειραιώτες που πέτυχαν πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Άγιαξ με σκόρερ τους Ζέλσον και Έσε.

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Γκαέι, Σούταλο, Μπάας, Βάινταλ (88' Νας), Κλάασεν (69' Μπουνίντα), Ρέχερ, Στερ (69' Έντβαρτσεν), Γκλουκ (80' Μόκιο), Γκοντς και Ντόλμπεργκ (Βέγκχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα (26' λ. τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72' Σιπιόνι), Ταρέμι, Ελ Καμπί (72' Τσικίνιο), Ζέλσον (88' Μπρούνο) και Ροντινέϊ (88' λ.τρ. Ποντένσε).