Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναβολής της 19ης αγωνιστικής της Superleague.

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που κατευθύνονταν προς τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λιόν (29/1), έχει προκαλέσει πανικό στην αθλητική και κοινωνική ζωή.

Μάλιστα, στο μοιραίο βαν επέβαιναν ακόμη τρεις φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά», οι οποίοι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης, σε δηλώσεις που παραχώρησε, ανέφερε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ΕΠΟ, όσο και με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «καταδίκασε» το γεγονός πως η UEFA απέρριψε το αίτημα αναβολής και άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μην διεξαχθεί η 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, το προσεχές Σαββατοκύριακο (31-1/ 1-2).

«Η Ελλάδα είναι βαθιά συγκινημένη, καθώς χάθηκαν επτά νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο.

Είναι ένα θέμα που ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες (σσ αναφερόμενος στην απόφαση της UEFA). Το υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανώτριων αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα», είπε μεταξύ άλλων.