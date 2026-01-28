ΠΑΟΚ - δυστύχημα στη Ρουμανία: «Έσπασε» ο Άγγελος Αναστασιάδης έξω από την Τούμπα
Στο γήπεδο της Τούμπας, εντός και εκτός αυτού βρίσκονται αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ (και όχι μόνο), ούτως ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους της ομάδας, που άφησαν την τελευταία τους πνοή το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ευτυχώς, οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες δεν διατρέχουν κάποιο σοβαρό κίνδυνο, και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, όπως πρόκειται να συμβεί και με τις σορούς των θυμάτων.
Στο γήπεδο του «Δικέφαλου του Βορρά» πλήθος απλού κόσμου αφήνει λουλούδια, κεριά, κασκόλ και άλλα αντικείμενα, ενώ και μια φίλη της ΑΕΚ άφησε ένα γράμμα, σε μια συγκινητική κίνηση. Εκεί, βρέθηκε και ο Άγγγελος Αναστασιάδης. Ο Β' αντιπρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, που δήλωσε νωρίτερα σήμερα συγκλονισμένος από την τραγική είδηση, «ράγισε» μπροστά στο σημείο με τα κεριά, σε ένα συγκινητικό καρέ.
