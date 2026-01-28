ΠΑΟΚ - δυστύχημα στη Ρουμανία: Το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες

Μανώλης Μακρόπουλος
Τροχαίο οπαδών του ΠΑΟΚ
Το πρωί της Πέμπτης (29/1) αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα μας και τη Θεσσαλονίκη, οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία, αναφορικά με τους τρεις τραυματίες που βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε 7 φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις άνθρωποι δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο όσον αφορά τη ζωή τους, όπως ενημέρωσε το πρωί ο Άδωνις Γεωργιάδης, και πλέον δρομολογούνται όλα για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει, όλοι τους θα επιστρέψουν το πρωί της Πέμπτης (29/1) στη Θεσσαλονίκη, γεμίζοντας ανακούφιση τις οικογένειες, τους οικείους και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

