Οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες για τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ.

Ανείπωτη τραγωδία. Ο πόνος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι αβάσταχτος.

Στο σπίτι του συλλόγου, στην Τούμπα οι σημαίες είναι μεσίστιες για τα επτά αετόπουλα που έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η δεύτερη τραγωδία μετά τα Τέμπη στις 4/10/99.

Το ταξίδι τους για να δουν την αγαπημένη τους ομάδες στη Λυών σταμάτησε σε έναν δρόμο στην Τιμισοάρα και η νέα τραγωδία που χτύπησε τον ΠΑΟΚ, στα 100 του χρόνια μάλιστα, είναι τέτοια που τα λόγια στερεύουν.

