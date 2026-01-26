ΑΕΛ Novibet: Ο Μπατουμπινσικά επίσημα στα βυσσινί
Παίκτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κι επίσημα o Ντιλάν Μπατουμπινσικά.
Ο διεθνής Κονγκολέζος στόπερ υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται:
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ντιλάν Μπατουμπινσικά. Ο Κογκολέζος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μπατουμπινσικά (Dylan Batubinsika) γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας και έχει ύψος 1.88 μ. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το ποδόσφαιρο στην US Cergy Clos και συνέχισε σε ηλικία 8 ετών αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έφτασε έως και την β’ ομάδα της.
Ο Κονγκολέζος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Αντβέρπ Βελγίου (85 συμμετοχές-4 γκολ), Φαμαλικάο Πορτογαλίας (25 συμμετοχές-1 γκολ), Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ (33 συμμετοχές-2 γκολ) και Σεντ Ετιέν Γαλλίας (56 συμμετοχές-2 γκολ).
Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισραήλ το 2023 με την Μακάμπι Χάιφα όπου ήταν συμπαίκτης με το Ναόρ και το Σούπερ Καπ Βελγίου. Τελευταία του ομάδα ήταν η Σεντ Ετιέν όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Μασόν.
Είναι διεθνής με την Εθνική Κονγκό μετρώντας 15 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ είχε 5 συμμετοχές με 1 γκολ με την U-20 της Γαλλίας και 5 συμμετοχές με την U-16 της Γαλλίας.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Μπατουμπινσικά δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος κι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σ' αυτό το μεγάλο κλαμπ. Χαίρομαι που θ' αγωνιστώ μαζί της στο πρωτάθλημα κι ελπίζω όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάμε ΑΕΛ».
