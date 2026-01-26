Μπέος: «Καλοδεχούμενοι οι οπαδοί της ΑΕΛ, να απομονωθούν τα ακραία στοιχεία»

Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος καλωσόρισε τους οπαδούς της ΑΕΛ και ζήτησε την βοήθεια της αστυνομίας για να απομονώσει τα ακραία στοιχεία.

Το προσεχές Σάββατο (31/01) ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΛ στο Πανθεσσαλικό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Δήμαρχος της πόλης, Αχιλλέας Μπέος θέλησε να κάνει μία ανάρτηση προκειμένου να καλωσορίσει τους οπαδούς των «βυσσινί» στην πόλη.

Μάλιστα ζήτησε και τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να απομονωθούν τυχόν ακραία στοιχεία με προβοκατόρικη δράση, τα οποία συχνά προκαλούν επεισόδια χωρίς λόγο εξαιτίας του οπαδικού μίσους.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

Ως Δήμαρχος του Βόλου θέλω να καλωσορίσω τους φιλάθλους της γειτονικής Λάρισας, που το βράδυ του Σαββάτου θα βρεθούν στην πόλη μας για τον αγώνα της ομάδας τους, της ΑΕΛ, με τον Βόλο. Είναι αυτονόητο ότι είναι καλοδεχούμενοι για να παρακολουθήσουν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς ακρότητες και με αντιπαλότητα μόνο μεταξύ των παικτών στον αγωνιστικό χώρο για 90 λεπτά.

Προς τούτο ζητώ και την βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων να απομονωθούν ακραία στοιχεία, με προβοκατόρικη δράση, που σε ανάλογες περιπτώσεις προκαλούν χωρίς λόγο και αιτία επεισόδια στο όνομα ενός αδικαιολόγητου οπαδικού μίσους.