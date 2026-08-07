Οι κινήσεις της ΑΕΛ συνεχίζονται με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την απόκτηση των Γιώργου Αγαπάκη και Γιάννη Καραγιαννίδη.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΛ, προκειμένου η ομάδα να εμφανιστεί όσο πιο δυνατή γίνεται στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν ακόμα δύο παίκτες και συγκεκριμένα τους Γιώργο Αγαπάκη και Γιάννη Καραγιαννίδη.

Αναλυτικά οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν ως εξής:

Για τον Αγαπάκη: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Αγαπάκη, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Αλμυρό Γαζίου το 2019 ενώ αποκτήθηκε από τον Παναιτωλικό το 2024 όπου μέχρι και πρόσφατα είχε συμμετοχές στα γήπεδα της Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Γιώργο!».

Για τον Καραγιαννίδη: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή Γιάννη Καραγιαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 28/4/2007 και ξεκίνησε από την ΑΕΠ Κοζάνης. Για 3 χρόνια αγωνίστηκε με επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κ19 του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Καραγιαννίδης φοράει πλέον τα βυσσινί και τον καλωσορίζουμε με θερμές ευχές για Yγεία κι επιτυχίες!

Καλή αρχή Ανδρέα!».