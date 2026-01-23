Η ομάδα της ΑΕΛ Novibet δεν σταματά να ενισχύεται και έκλεισε τον έμπειρο και διεθνή στόπερ Ντιλάν Μπατουμπινσικά, που έχει παραστάσεις από την Γαλλία.

Ο Ντιλάν Μπατουμπινσικά είναι ο παίκτης που... λόκαρε αρχικά μεταγραφικά η ΑΕΛ Novibet και στην συνέχεια προχώρησε την μεταγραφή του. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τον έκλεισε.

Ο παίκτης θα έρθει ως ελεύθερος. Αναμένεται να προσθέσει έξτρα εμπειρία στο κέντρο της άμυνας της ομάδας της Λάρισας που έψαξε όλες τις ποδοσφαιρικές του συστάσεις και το βιογραφικό του προτού κλειδώσει την κίνηση αυτή.

Ένα γαλλικό ποδοαφαιρικό προϊόν με τίτλους σε 2 χώρες

Στα 29 του χρόνια ο Γαλλοκονγκολέζος και πεπειραμένος στόπερ έχει φορέσει την φανέλα ιστορικών συλλόγων όπως η Σεντ Ετιέν. Ο Μπατουμπινσικά εάν και έχει καταβολές από το Κονγκό και διάλεξε και την συγκεκριμένη Εθνική ποδοσφαιρικα αποτελεί ένα γαλλικό προϊόν. Παίκτης που εξελίχθηκε και αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν και έφτασε έως και την β' ομάδα της.

Από Παριζιάνος έγινε στην συνέχεια κάτοικος Βελγίου. Φόρεσε την φανέλα της Αντβέρπ για να ακολουθήσει η Φαμαλικάο, η Χάϊφα από το Ισραήλ, ξανά η Πορτογαλία και η Σεντ Ετιέν. Στην Σεντ Ετιέν είχε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία 25 αγώνες αλλά φέτος η κατεύθυνση της ομάδας ήταν να παίξουν περισσότερο οι μικροί σε ηλικία.

Συνυπήρξε εκεί με τον Μασόν, που έκλεισε και ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Εκτός αυτού ήταν συμπαίκτης με τον Ναόρ στην Χαϊφα, όταν πήρε το Πρωτάθλημα Ισραήλ το 2023. Ο ίδιος έχει πάρει και ένα βελγικό Super Cup ενώ σε επίπεδο Εθνικής μετείχε με το Κονγκό στο Κόπα Άφρικα, που κατέκτησε προ ολίγων ημερών η Σενεγάλη.