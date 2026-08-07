Στην AEL FC Arena θα διεξαχθεί η αναμέτρηση των Τρικάλων με την ΑΕΛ για το Κύπελλο, καθώς το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων δεν πήρε άδεια. Με προσωπικές ενέργειες του Ζήση Στυλιανού πληρώθηκε το ποσό που ήθελε το γήπεδο της Λάρισας και οριστικά θα γίνει εκεί το ματς.

Από την πρώτη στιγμή που η κληρωτίδα έβγαλε το ζευγάρι των Τρικάλων με την ΑΕΛ την ερχόμενη Τρίτη στις 17:00 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, το θέμα που υπήρξε είναι το που θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς το Δημοτικό Στάδιο των Τρικάλων δεν έχει πάρει άδεια λειτουργίας.

Τα Τρίκαλα από την αρχή ήταν ξεκάθαρα και δεν ήθελαν το ματς να γίνει χωρίς κόσμο και τελικά την λύση την έδωσε η διοίκηση της ΑΕΛ. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ζήσης Στυλιανός πλήρωσε το ποσό που έπρεπε να δοθεί στο AEL FC Arena προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο όλοι και τελικά το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα των «βυσσινί», αλλά με γηπεδούχους τους Τρικαλινούς.

Μια εξέλιξη με την οποία μένουν και οι δύο ομάδες ικανοποιημένες. Τα Τρίκαλα γιατί θα έχουν έσοδα ως γηπεδούχοι, καθώς αναμένονται οι Λαρισαίοι να προσέλθουν μαζικά για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας τους και φυσικά η ΑΕΛ γιατί θα παίξει ουσιαστικά εντός έδρας ένα παιχνίδι μιας διοργάνωσης που πάντα έχει ως στόχο να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται.